Milan: il nuovo allenatore sarà Fonseca

Dopo settimane di studi e trattative, si sarebbe conclusa la ricerca del nuovo allenatore da parte del Milan. Dopo il saluto di San Siro a Stefano Pioli, nei prossimi giorni sarà annunciato l'ingresso di Paulo Fonseca. Nell'articolo i dettagli dell'operazione.

Il Milan ha appena salutato l'allenatore Stefano Pioli, autore di cinque anni sicuramente positivi con la compagine rossonera. Ma è già tempo di novità con il nuovo tecnico che è stato ormai scelto in maniera definitiva: si tratta di Paulo Fonseca.

Questa vecchia conoscenza del calcio italiano, vista la sua esperienza con la Roma (dal 2019 al 2021), è attualmente l'allenatore del Lilla. I francesi hanno chiuso la Ligue 1 al quarto posto.

Fonseca al Milan: tutti i dettagli dell'operazione

Come confermano da Sky Sport, è tutto fatto per l'accordo tra Paulo Fonseca e il Milan. L'annuncio del sodalizio arriverà dopo l'amichevole proprio contro la Roma, in programma in Australia (a Perth per la precisione). L'incontro avverrà in memoria dei 30 anni dalla morte di Agostino Di Bartolomei.

Si parla di un contratto di due anni, con opzione per il terzo, o direttamente triennale a 3 milioni di euro netti a stagione.

Per quanto riguarda il futuro di Pioli, ancora nulla è deciso, nonostante i timidi interessamenti mostrati fin qui da Napoli e Fiorentina.