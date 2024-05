Serie A, dove vedere Juventus-Salernitana streaming live e diretta TV: Sky o DAZN?

Domenica 12 maggio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A tra Juventus-Salernitana. Le due compagini, guidate da Massimiliano Allegri e Stefano Colantuono, si sfideranno all'Allianz Stadium di Torino, casa del club bianconero.

Serie A, Juventus-Salernitana: come arrivano le due squadre

La Juventus si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I bianconeri, infatti, hanno pareggiato in casa per 0-0 contro il Milan di Stefano Pioli ed hanno pareggiato in casa per 1-1 contro la Roma di De Rossi. La Salernitana, già retrocessa matematicamente in Serie B, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali in massima serie. I granata, infatti, hanno perso per 3-0 in trasferta contro il Frosinone ed hanno perso in casa allo stadio Arechi per 1-2 contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Serie A, Juventus-Salernitana streaming live e diretta TV

La partita Juventus-Salernitana, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 12 maggio alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky). I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio.