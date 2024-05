Serie A, le probabili formazioni di Roma-Genoa

Nella 37a giornata di Serie A, la Roma di Daniele De Rossi, che ha visto sfumare quasi ogni possibilità di raggiungere il quinto posto, ospita il Genoa allenato da Alberto Gilardino, che non ha più obiettivi da raggiungere in questo campionato. Le probabili formazioni del match.

La Roma ospita allo Stadio Olimpico il Genoa, sorpresa di questo campionato: le probabili formazioni della partita. I giallorossi, reduci dalla sconfitta contro l'Atalanta, vedono sfumare l'obiettivo di giocare la prossima Champions League, seppur abbia ancora una piccola speranza, nel caso i nerazzurri dovessero vincere l'Europa League e rimanessero al quinto posto in Serie A. Mentre i genoani, sono undicesimi in classifica e possono giocare con la mente libera.

Roma-Genoa: probabili formazioni

Unico grande dubbio di formazione per la Roma di De Rossi riguarda Paulo Dybala, che non ha potuto giocare nei match contro Leverkusen ed Atalanta, ma potrebbe recuperare per la panchina. Al suo posto dovrebbe giocare Baldanzi, a supporto di Lukaku ed El Shaarawy. Mentre Gilardino, tecnico del Genoa dovrebbe schierare il miglior 11 titolare, a dispetto di qualche assenza importante: sono indisponibili Malinovskyi, Bani, Messias, Vitinha. Ecco nel dettaglio le probabili formazioni del match:

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.