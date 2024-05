Serie A, probabili formazioni Fiorentina-Monza: le scelte di Italiano e Palladino

Le probabili formazioni del match Fiorentina-Monza, in programma lunedì 13 maggio alle ore 20:45, gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Italiano e Palladino.

Lunedì 13 maggio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina-Monza. Le due compagini, guidate da Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino, si sfideranno allo stadio Artemio Franchi di Firenze, casa del club toscano.

Serie A, Fiorentina-Monza: come arrivano le due squadre

La Fiorentina, finalista di Conference League, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I Viola, infatti, hanno vinto in casa per 5-1 contro il Sassuolo ed hanno perso in trasferta allo stadio Bentegodi per 2-1 contro il Verona. Il Monza, invece, si avvicina alla gara reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due uscite stagionali in massima serie. I lombardi, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Lecce ed hanno pareggiato per 2-2 in casa contro la Lazio di Igor Tudor.

Serie A, probabili formazioni Fiorentina-Monza

Le probabili formazioni di Fiorentina-Monza, match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, in programma lunedì 13 maggio alle ore 20:45. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Castrovilli; Nzola. All. Italiano.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All. Palladino