Serie A, probabili formazioni Milan-Cagliari: le scelte di Pioli e Ranieri

Le probabili formazioni del match Milan-Cagliari, in programma sabato 11 maggio alle ore 20:45, gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.

Sabato 11 maggio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A tra Milan-Cagliari. Le due compagini, guidate da Stefano Pioli e Claudio Ranieri, si sfideranno allo stadio San Siro di Milano, casa del club rossonero.

Serie A, Milan-Cagliari: come arrivano le due squadre

Il Milan si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro la Juventus di Massimiliano Allegri ed hanno pareggiato in casa per 3-3 contro il Genoa di Gilardino. Il Cagliari, immischiato nella lotta salvezza, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali in massima serie. I rossoblù, infatti, hanno perso in trasferta per 3-0 contro il Genoa ed hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Lecce.

Serie A, probabili formazioni Milan-Cagliari

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

CAGLIARI (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Luvumbo, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Oristanio; Shomurodov. Allenatore: Ranieri.