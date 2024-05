Serie A, probabili formazioni Napoli-Bologna: le scelte di Calzona e Thiago Motta

Le probabili formazioni del match Napoli-Bologna, in programma sabato 11 maggio alle ore 18.00, gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Calzona e Thiago Motta.

Sabato 11 maggio, alle ore 18:00, andrà si scena il match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A tra Napoli-Bologna. Le due compagini, guidate da Francesco Calzona e Thiago Motta, si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, casa del club partenopeo.

Serie A, Napoli-Bologna: come arrivano le due squadre

Il Napoli si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. Gli azzurri, infatti, hanno pareggiato per 2-2 in casa contro la Roma di Daniele De Rossi ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro l'Udinese in piena lotta salvezza. Il Bologna, invece, quasi certo della qualificazione alla prossima Champions League, si avvicina alla gara reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due uscite stagionali. I rossoblù, infatti, hanno pareggiato in casa per 1-1 contro l'Udinese ed hanno pareggiato in trasferta per 0-0 contro il Torino di Ivan Juric.

Serie A, probabili formazioni Napoli-Bologna

Napoli (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Ngonge. Allenatore: Francesco Calzona.

Bologna (4-2-3-1) - Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.