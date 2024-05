Serie A, probabili formazioni Salernitana-Atalanta: le scelte di Colantuono e Gasperini

Le probabili formazioni del match Salernitana-Atalanta, in programma lunedì 6 maggio alle ore 18:00, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Colantuono e Gasperini.

Lunedì 6 maggio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A tra Salernitana-Atalanta. Le due compagini, guidate da Stefano Colantuono e Gian Piero Gasperini, si sfideranno allo stadio Arechi di Salerno, casa del club granata.

Serie A, Salernitana-Atalanta: come arrivano le due squadre

La Salernitana si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I granata, infatti, già matematicamente retrocessi in Serie B, hanno perso in casa per 0-2 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed hanno perso anche in trasferta per 3-0 contro il Frosinone. L'Atalanta, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I nerazzurri, infatti, hanno vinto in casa per 2-0 contro l'Empoli ed hanno pareggiato in trasferta contro il Marsiglia per 1-1, in occasione della gara d'andata valida per le semifinali di Europa League.

Serie A, probabili formazioni Salernitana-Atalanta

SALERNITANA (4-4-1-1) - Costil; Zanoli, Fazio, Pirola, Bradaric; Sambia, Coulibaly, Basic, Tchaouna; Candreva; Ikwuemesi. All. Colantuono.

ATALANTA (3-4-3) - Carnesecchi; Scalvini, Hien, Bonfanti; Hateboer, Pasalic, Adopo, Bakker; Miranchuk, El Bilal Touré, Lookman. All. Gasperini.