Varesina-Piacenza diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie D

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie D girone B tra Varesina e Piacenza con situazione del girone e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Varesina-Piacenza in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissimo incontro si giocherà domenica 5 maggio alle ore 15:00 presso lo Stadio Comunale di Venegono Superiore in provincia di Varese. Le due squadre si affrontano nell'ultima giornata del campionato nazionale di Serie D girone B.

Il Varesina chiude una stagione molto positiva che l'ha vista stazionare stabilmente nella zona alta della classifica. In caso di vittoria potrebbe agguantare anche la terza piazza e garantirsi un posto nei playoff. Il Piacenza, nobile decaduta del calcio italiano, cerca una vittoria che permetterebbe ai biancorossi di continuare a sperare nella vittoria del campionato e nel ritorno in Serie C. Serviranno poi buone notizie dalla sfida tra Villa d'Almé e Caldiero Terme, con gli ospiti che si vedrebbero sorpassati proprio all'ultima giornata in caso di mancata vittoria.

Dove vedere Varesina-Piacenza in tv e streaming

Varesina-Piacenza si giocherà domenica 5 maggio alle ore 15:00 presso lo Stadio Comunale di Venegono Superiore. La gara non sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da nessuna emittente nazionale o locale. Potrebbe comunque essere possibile seguire il match su My Cujoo, un servizio streaming attivato dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC.

Si tratta di una piattaforma dedicata al calcio di tutto il mondo per aiutare club e competizioni a trasmettere partite e contenuti utilizzando dispositivi semplici, come un telefono cellulare.

Dove vedere Varesina-Piacenza: pareggio nel match d'andata