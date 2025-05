Intervista esclusiva a Mudingayi: “Il Bologna saprà ripetersi, che occasione persa dalla Lazio! Napoli avanti all’Inter, fiducia in Vanoli per un grande Toro”

Gaby Mudingayi ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Tanti i temi trattati nell'intervista. Il Campionato del Bologna, il commento di Lazio-Fiorentina, la lotta scudetto, il Torino di Vanoli e tutte le sfide da vivere nella zone alte di classifica della Serie A.

Nelle ultime ore abbiamo raggiunto, in esclusiva, Gabriel Mudingayi, detto Gaby. L’ex giocatore (belga di origine congolese) di Bologna, Lazio, Inter, Torino e non solo si è concesso ai nostri microfoni per parlare di alcune delle sue ex squadre e di tutti i temi che riguardano la medio-alta classifica della nostra Serie A.

Salve Mudingayi. Il Bologna con Italiano può ripetere il grande campionato dell'anno scorso realizzato con Thiago Motta?

Il Bologna ha tutte le carte in regola per ripetersi, sta andando bene, non c’è motivo per non raggiungere degli ottimi risultati. Il lavoro di Vincenzo Italiano finora è positivo, in Campionato la squadra è messa bene in campo ed esprime un gioco piacevole. In Champions League ovviamente è un’altra cosa, anche perché si tratta della prima esperienza a certi livelli per tanti giocatori. Si tratta di una competizione non facile, un vero e proprio torneo a parte. In Serie A, ripeto, si esprime molto bene ed ha tutte le carte in regola per regalare ai propri tifosi un’altra stagione importante.

La sconfitta della Lazio in casa con la Fiorentina è un campanello d'allarme importante per i biancocelesti? Servono rinforzi, secondo lei, dal mercato?

La Lazio ha quasi sempre fatto bene tranne l'altro ieri sera e in poche altre apparizioni. Fin qui la stagione è ottima, sia in Italia che in Europa, anche se società e allenatore devono, ovviamente, sapere sempre dove poter intervenire per migliorare la rosa.

Certo, capisco l’amaro in bocca dell’ambiente perché l'altro ieri, giocando in casa, era una partita da vincere e da sfruttare per avvicinare l’Europa che conta. Che occasione persa!

Spostiamoci sulla sponda viola. La vittoria della Fiorentina dimostra che la squadra sta con Palladino? Le critiche e le richieste di esonero precedenti erano esagerate?

Guardi, vedendo quello che stava facendo Palladino anche prima dell'altro ieri, considerando che è sempre stato nella parte alta della classifica, il suo di lavoro lo ha sempre svolto e bene. Secondo me sono troppo esagerate le critiche. Ovvio che le conclusioni si tirano alla fine, ma ad oggi la Fiorentina sta facendo una grandissima stagione.

Tra Inter e Napoli chi vede favorito per lo scudetto e perché?

Si tratta di due squadre veramente combattive, anche se vedo avvantaggiato il Napoli che ha una sola competizione. La Champions, infatti, sia mentalmente che fisicamente, ti porta via tante energie. I partenopei possono, invece, restare concentrati soltanto sul Campionato, con un allenatore come Conte che non molla mai e che ha delle idee molto chiare in tutti gli ambiti.

Basandosi soltanto sul valore delle rose, l’Inter avrebbe qualcosa in più?

Secondo me no, vedo “un qualcosina” in più a disposizione del Napoli comunque. E sono convinto che da qui alla fine i campani non perderanno scioccamente dei punti per strada, perché Conte è un martello pneumatico. Sapranno conservare questo vantaggio fino alla fine (i nerazzurri sono a meno -3 in classifica, ma con una partita in meno da recuperare, ndr).

Il Torino con Vanoli può costruire un bel progetto di calcio futuro che dia soddisfazioni ai propri tifosi?

Torino è una grande piazza, che ha tanti tifosi che vivono il calcio con grande passione. Si meritano molto. Quello di Vanoli è un progetto che inizia ora, quindi ha bisogno di tempo e tutte le componenti devono credere in quello che si sta costruendo. Senza esagerare, il Torino ha tutto per essere protagonista nel futuro del nostro Campionato.

Mudingayi, dietro Napoli, Inter e Atalanta, chi vede meglio per il 4' posto (ed eventualmente anche per il 5’ per la qualificazione alla prossima Champions League, dipenderà dal ranking europeo) tra Lazio, Juventus, Fiorentina, Milan, Bologna e Roma?

Io credo che assisteremo ad una lunga (davvero!) battaglia per questo 4’ e 5’ posto in Serie A. Si tratta di tutte squadre forti e competitive che, però, hanno dei momenti di calo rispetto alla regolarità delle prime 3 della classe.

La Juve non è riuscita a trovare ancora la quadratura giusta, anche se Thiago Motta resta un grande allenatore. Il Bologna sta andando bene ed ha trovato una continuità di risultati. Il Milan, con tutti i problemi che ha, resta in lotta perché ha una grande squadra. Bisognerà vedere partita per partita, perché tutte e sei le squadre che mi hai elencato hanno avuto momenti bui e degli altri positivi in questa stagione.

Ci risentiamo tra un pochino di tempo e prometto che risponderò con più precisione alla sua domanda. Per adesso le dico che la classifica, ad oggi, sta rispettando i valori visti in campo.