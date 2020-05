Borussia Dortmund-Schalke 04: ecco le probabili formazioni del match del 16 maggio

Si ritorna in campo oggi pomeriggio alle ore 15:30 con il derby della Ruhr. La partita Borussia Dortmund-Schalke 04 sarà disputata a porte chiuse come tutte le altre partite ma sarà la partita di cartello della 26esima giornata, che legherà tantissimi spettatori alla televisione. Le due formazioni si trovano distanziate da 14 punti in classifica, ma per entrambe la vittoria è fondamentale e non bisogna dimenticare che nessuna squadra al mondo vuole perdere il derby: per i padroni di casa la vittoria serve per mantenere il passo per la lotta al titolo mentre per gli ospiti per mantenere la sesta posizione che a fine stagione varrebbe l’accesso diretto in Europa League.



Per il Borussia Dortmund c’è tanta voglia di riscatto dopo l’eliminazione in Champions League e qualche punto di troppo perso in campionato. In attacco impossibile rinunciare ad Haaland, l’uomo che prima dello stop era il più in forma con 9 goal. Al suo fianco, nel tridente giallo nero, ci saranno Thorgan Hazard e Sancho mentre a centrocampo dubbi sulle condizioni sia di Witsel che di Emre Can con Brant e Delaney pronti. Dovrebbero essere confermati sulle corsie esterne sia Hakimi a destra che Guerriero a sinistra. A difendere i pali ci sarà Burki protetto dal terzetto composto da Piszczek, Hummels e Zagadou, con quest’ultimo favorito su Akanji.

In casa Schalke 04 la lunga sosta ha permesso a Wagner di recuperare tanti infortunati. Al centro della difesa a tre potremmo vedere il ritorno di Sanè affiancato da Todibo e Nastasic. Un po’ più avanti, il centrocampo, verrà guidato da Schopf e McKennie, accompagnati sulle fasce laterali da Kenny a destra e il capitano Oczipka a sinistra. Ora siamo arrivata davanti con il tridente che dovrebbe essere composto da Harit, Burgstaller e Matodo.

Leggi anche qui se vuoi sapere dove vedere il match –> diretta tv e streaming del match.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Schalke 04

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Brant, Guerriero, Dalaney; Sancho, Haaland, Hazard. All. Lucien Favre

SCHALKE 04 (3-4-3): Schubert; Sanè, Todibo, Nastasic; Kenny, Schopf, McKennie, Oczipka; Harit, Burgstaller, Matondo. All. David Wagner

Per ulteriori informazioni informazioni sugli infortunati, squalificati e giocatori in dubbio leggi anche –> Bundesliga, si ritorna in campo. Ecco gli infortunati, squalificati e in dubbio della 26a giornata