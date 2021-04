Aria di calciomercato: il Bayern si avvicina al giovane talento georgiano

Tempo di rivoluzione per il Bayern Munchen, sempre alla ricerca di giovani talenti. Dopo l’eliminazione in Champions – complice l’assenza di Lewandowski – la squadra di Flick si avvicina al giovane georgiano Khvicha Kvaratskhelia di proprietà del Rubin Kazan.

L’assenza del bomber polacco si è fatta sentire in entrambe le partite e la vittoria inutile per 1-0 al Parco dei Principi di Parigi non ha fatto altro che far notare quanto la squadra bavarese abbia bisogno di un sostituto per il numero 9. Nonostante le reti di Choupo-Moting in entrambe le sfide, il calciatore camerunense non ha convinto appieno la dirigenza del Bayern.

Il giovane georgiano, conteso anche dal Milan e dalla Juve, dovrebbe sbarcare al Bayern per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, bonus inclusi. Il Bayern si conferma come una delle società più attente in assoluto ai giovani calciatori e dopo Davies e Musiala ora sembra essere il momento del georgiano Kvaratskhelia.

Al calciatore si erano interessate anche società come il Genoa e l’Udinese ma il suo agente ha mandato al mittente la proposta affermando che Khvicha giocherà in un top club europeo. Tutti gli indizi portano a Monaco di Baviera e al Bayern. Il calciatore avrebbe già dato il suo consenso per il trasferimento in Bundesliga.

Già autore di 4 gol in 22 presenze con il Rubin Kazan, l’oggetto dei desideri del Bayern è tra l’altro già nel giro della nazionale maggiore georgiana con 8 presenze condite da 3 reti.

Adesso bisognerà solo attendere il via al calciomercato e chissà se il giovane classe 2001 riuscirà a imporsi fin da subito o se ripercorrerà le orme dell’altro giovane talento del Bayern Fiete Arp. Quest’ultimo era arrivato con grandi speranze e poi relegato nella seconda squadra del Bayern, militante nella 3 Liga tedesca, corrispettivo della serie C italiana.