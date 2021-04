LIVE PSG-Bayern Monaco, diretta risultato tempo reale: in campo alle 21

LIVE PSG Bayern Monaco, risultato in tempo reale: segui la diretta del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League

Il Bayern Monaco va a caccia dell’impresa. Questa sera, al ‘Parco dei Principi’, i bavaresi affrontano il PSG nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Nel match d’andata ad avere la meglio sono stati i parigini che, a sorpresa, hanno battuto i campioni in carica con un rocambolesco 3-2. Una partita che si è messa subito in discesa per la squadra di Pochettino che dopo pochi minuti già conduceva per 1-0 grazie al gol del solito Mbappé. Al 26′, poi, una disattenzione della difesa del Bayern su calcio da fermo ha favorito Marquinhos che con freddezza ha siglato il raddoppio.

Partita chiusa? No. Nel finale di primo tempo, infatti, sugli sviluppi di un calcio di punizione, la formazione allenata da Flick è rientrata in partita con il colpo di testa vincente dell’ex Choupo-Moting. E al 15′ della ripresa, sempre su calcio da fermo, i bavaresi hanno trovato anche il gol del pareggio, questa volta con Thomas Muller. Le emozioni però alla ‘Bayern Arena’ non finiscono. Dopo otto minuti, infatti, il PSG ha trovato il gol del definitivo 3-2 con il destro piazzato di Mbappé (doppietta).

Complice il risultato maturato all’andata, dunque, i parigini arrivano a questa sfida con un bel vantaggio. La squadra di Pochettino, infatti, avrà a disposizione tre risultati su tre. Potrà vincere, pareggiare e all’occorrenza anche perdere, purché non lo faccia con più di un gol di scarto.

Lo stesso non lo si può dire per il Bayern Monaco. I tedeschi, infatti, non avranno margine d’errore. La vittoria è l’unico risultato possibile. E potrebbe non bastare. Si, perché i tre gol in trasferta messi a segno dal PSG all’andata, obbligano il Bayern a vincere con almeno due gol di scarto. L’ultima volta che il club tedesco è riuscito a passare il turno dopo aver perso l’andata risale alla stagione 2014/15, contro il Porto. Anche in quell’occasione erano i quarti di finale e i bavaresi, persa l’andata 3-1, al ritorno si imposero con un roboante 6-1.

PSG-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Tante le assenze, sia da una parte che dall’altra. Pochettino dovrà fare a meno dei vari Marquinhos, Icardi e Bernat. Convocati, invece, Verratti e Florenzi (entrambi guariti dopo essere risultati positivi al Covid). Tuttavia, difficilmente scenderanno in campo dal 1′.

Emergenza anche per Flick. Il tecnico tedesco dovrà tentare l’impresa senza alcuni dei suoi uomini migliori. Su tutti, il grande assente, sarà Robert Lewandoski. L’attaccante polacco (42 gol in stagione), infortunatosi ai legamenti del ginocchio destro durante il match tra Polonia e Andorra, dovrebbe tornare ad allenarsi in campo in settimana. Oltre all’ex Dortmund, Flick non potrà contare neanche su Gnabry, Douglas Costa, Tolisso, Tillman, Sule, Roca e Hoffmann.

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Danilo Pereira, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Pochettino.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Musiala; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting. All. Flick