Bayern, ufficiale il ritorno di Rummenigge. Affiancherà Dreesen

Neanche il tempo di vincere la Bundesliga, che il Bayern ha già compiuto una rivoluzione quasi totale. Cacciati l’amministratore delegato Oliver Kahn ed il direttore sportivo Hasan Salihamidzic prima ancora di stappare lo champagne per l’undicesimo scudetto consecutivo, i bavaresi hanno già delineato il futuro con i sostituti. Scelte forti, decise, per cercare di lasciare alle spalle mesi di tensioni e lotte intestine che avevano creato un vero e proprio virus in seno al club.

Bayern, rivoluzione societaria in corso

Il nuovo a.d. sarà Jan-Christian Dreesen, che lavorava già all’interno del Bayern come direttore finanziario. Gli sarà affiancata una leggenda dei bavaresi (con un importante passato in Italia, nell’Inter): Karl-Heinz Rummenigge. Due anni fa, quest’ultimo aveva lasciato il ruolo di amministratore delegato ricoperto per 19 anni (dal 2002 al 2021).

“Sono contento di poter aiutare e ringrazio il consiglio di amministrazione che ha puntato su di me. Ho avuto la fortuna e l’onore di festeggiare grandi titoli con questo club, per questo ho accettato volentieri la proposta” – sono le prime parole di Rummenigge dopo il ritorno al Bayern. Il club bavarese cercherà anche un nuovo direttore sportivo. Il favorito sembra essere Max Eberl, attualmente ds del Lipsia.