Champions League, probabili formazioni Psg-Bayern Monaco: le ultimissime

Questa sera (ore 21) si disputerà l’ultimo atto della Champions League 2019-20 che vedrà in campo Psg-Bayern Monaco, finale inedita in campo europeo e dove chi avrà la meglio giocherà il prossimo 24 settembre a Budapest la Supercoppa europea contro il Siviglia vincitrice dell’Europa League grazie alla vittoria sull’Inter per 3-2.

Sarà sicuramente una sfida tutta da seguire visto i tanti campioni in campo, ricordando che la sfida sarà arbitrata dall’arbitro italiano Daniele Orsato che speriamo rappresenti i colori azzurri nel migliore dei modi. Dopo aver letto dove sarà visibile il match in tv e streaming, andiamo a vedere i probabili schieramenti delle due squadre.

Psg-Bayern Monaco, le possibili scelte dei due tecnici

Psg (4-3-3): Il tecnico dei transalpini Thomas Tuchel schiererà la sua squadra con il classico 4-3-3: in porta ancora in dubbio il titolare Keylor Navas che ha saltato già la semifinale, se non dovesse recuperare dentro ancora Sergio Rico; in difesa coppia centrale Thiago Silva, Kimpembe (il brasiliano alla sua ultima partita con i francesi), mentre sulle fasce Kehrer e Bernat; a centrocampo in mediana Marquinhos con Paredes a destra e Herrera a sinistra, anche se non è escluso il recupero di Verratti. In attacco tridente delle meraviglie composto da Di Maria, Mbappé e Neymar.

Bayern Monaco (4-2-3-1): L’allenatore dei bavaresi Hans-Dieter Flick giocherà con il solito modulo 4-2-3-1 che prevede Neuer tra i pali, centrali difensivi Alaba e Boateng con quest’ultimo però uscito un pò malconcio, se non verrà rischiato pronto Sule, ai lati invece agiranno Kimmich e Davies; i due davanti alla difesa saranno Goretzka e Thiago Alcantara ma con Pavard in recupero e che potrebbe prendere il posto dello spagnolo. In avanti, a supporto dell’unica punta Lewandowski, ecco il trio Gnabry-Müller-Perisic.

Probabili formazioni Psg-Bayern Monaco

PSG (4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.