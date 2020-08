Dove vedere Psg-Bayern Monaco, streaming gratis e diretta tv finale di Champions League

Domani sera alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona (a porte chiuse) si disputerà Psg-Bayern Monaco, finale di Champions League; per il club tedesco del tecnico Hans-Dieter Flick si tratta dell’undicesima finale della massima competizione continentale della loro storia (cinque vittorie e altrettante sconfitte), mentre per la società parigina dell’allenatore Thomas Tuchel è la prima volta per quanto riguarda questa manifestazione. Ricordiamo che in caso di parità dopo i 90’ regolamentari si procederà con due tempi supplementari da 15’ e, in caso di ulteriore parità, a decidere la finale saranno i calci di rigore.

Psg-Bayern Monaco, presentazione del match

Le due squadre dopo aver dominato i rispettivi gironi nella prima fase, negli ottavi di finale e nei quarti di finale ha vissuto percorsi diversi visto che i transalpini hanno faticato per eliminare prima il Borussia Dortmund (ko 2-1 in Germania e vittoria casalinga per 2-0) e poi l’Atalanta nelle Final Eight per 2-1 con entrambi le reti segnate negli ultimissimi minuti. I teutonici invece hanno passeggiato prima contro il Chelsea (3-0 a Londra, 4-1 in Baviera), e poi umiliando il Barcellona con un clamoroso 8-2.

Per quanta riguarda le semifinali invece il risultato è stato lo stesso (3-0) con due match piuttosto facili contro le due rivelazioni stagionali: il Psg ha avuto la meglio sul Lipsia e il Bayern Monaco sul Lione.

I precedenti tra le due squadre sono otto con tutti i match disputati nella fase a gironi della Champions League e che vedono in vantaggio i francesi con cinque vittorie contro le tre dei tedeschi (nessun pareggio); miglior marcatori Lewandowsky da una parte con 15 reti (ha segnato in tutte le gare giocate), Mbappè e Icardi dall’altra, grazie alle loro 5 realizzazioni.

Sarà Daniele Orsato (nona presenza in stagione) di Schio a dirigere l’ultimo atto della Champions League, gli assistenti saranno Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini, quarto uomo il rumeno Ovidiu Hațegan. Al VAR Massimiliano Irrati e Marco Guida.

Dove vedere Psg-Bayern Monaco in tv e streaming

Il match Psg-Bayern Monaco in programma allo stadio Da Luz di Lisbona con calcio d’inizio alle ore 21, sarà sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite), con diretta a partire dalla ore 20.55. La telecronaca della gara sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico dell’ex calciatore Daniele Adani.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Per chi non ha in possesso l’abbonamento a Sky, potrà vedere il match in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell’ex calciatore Aldo Serena; ci sarà anche l’opzione di seguire la gara in streaming Mediaset Play, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.