Lione in semifinale di Champions, ecco la reazione di Ilaria D’Amico: “Riaccreditiamo l’eliminazione della Juve con questo Lione”

Ilaria D’Amico rende merito alla qualificazione del Lione nel post partita di Sky. Nell’ultimo quarto di finale in questa final eight di Champions League, a sorpresa il Lione ha eliminato una delle favorite in questa edizione del massimo trofeo continentale per club, il Manchester City. Nel match giocato allo stadio ‘Josè Alvalade’ i transalpini hanno battuto i ‘citizens’ per 1-3 e il prossimo 19 agosto affronteranno in semifinale il Bayern Monaco che ha strapazzato il Barcellona con il punteggio di 2-8.

Ilaria D’Amico, la sua reazione sulla qualificazione del Lione in semifinale fa discutere

Nel post partita di Sky Sport Ilaria D’Amico, giornalista e compagna di Gigi Buffon e che al termine di questa Champions darà l’addio al calcio su Sky, ha reso merito alla squadra di Rudi Garcia e ha evidenziato come la Juventus sia stata eliminata da un club che ha raggiunto al momento la semifinale di Champions, inoltre la stessa Ilaria D’Amico ha mostrato il proprio rammarico per il cammino delle nostre squadre italiane.



Ilaria D’Amico commenta così il passaggio del turno da parte del Lione alla semifinale di Champions: “Guardando le due semifinali, forse per le formazioni italiane c’è da farsi venire qualche rimpianto. Comunque riaccreditiamo l’uscita della Juventus dopo aver visto questo Lione stasera contro il Manchester City”. Dunque con queste parole la D’Amico vuole sottolineare la ‘forza’ di questo Lione che ha raggiunto l’obiettivo della semifinale e come dopo la partita contro il City si possa riaccreditare l’eliminazione della Juventus agli ottavi di finale.