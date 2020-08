Domani sera alle ore 21 allo stadio Camp Nou (rigorosamente a porte chiuse) Barcellona Napoli si sfideranno per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League (1-1 il risultato del match d’andata). Una partita da dentro o fuori per le due squadre che in questa stagione ha visto i blaugrana arrivare secondi nella Liga dietro gli acerrimi rivali del Real Madrid, mentre il Napoli in Serie A è giunto settimo ma è riuscito a vincere la Coppa Italia, grazie alla vittoria ai calci di rigore in finale contro la Juventus, qualificandosi alla prossima edizione di Europa League.

Probabili formazioni Barcellona Napoli: le possibili scelte dei due allenatori

Barcellona: Il tecnico dei padroni di casa Quique Setién non potrà schierare i due squalificati Vidal e Busquets; l’unico dubbio dovrebbe essere a centrocampo con chi farà il playmaker e chi la mezzala tra Rakitic e De Jong con quest’ultimo favorito per fare il regista anche se non è escluso l’opposto. Nel 4-3-3 spagnolo il terzo giocatore in mezzo al campo sarà Sergi Roberto, mentre tutto definito in difesa e in attacco: i quattro davanti a Ter Stergen saranno Piqué e Lenglet centrali e Semedo e Jordi Alba esterni bassi, in avanti terzetto titolarissimo con Messi-Suarez-Griezmann, con quest’ultimo recuperato dall’infortunio.

Napoli: Mister Gennaro Gattuso ancora non sa se potrà contare L.Insigne, infortunatosi nell’ultimo match di campionato contro la Lazio, la decisione definitiva sarà presa presumibilmente nelle ultime ore; il 4-3-3 partenopeo prevedere Ospina in porta, difesa da desta a sinistra formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui; a centrocampo Demme regista, mentre ai suoi fianchi agiranno Fabian Ruiz a destra e Zielinski a sinistra. Il tridente offensivo vedrà sicuramente in campo Callejon e Mertens, mentre se Insigne non riuscirà a recuperare, il sostituto dovrebbe essere Elmas.

Probabili formazioni Barcellona Napoli

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, F. De Jong, Rakitic; Messi, L. Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, L.Insigne (Elmas).