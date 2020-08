Tweet di Pistocchi su Barcellona-Bayern ma punge… la Juventus: “In Italia si rifiutano di farlo. Vero Bonucci?”

Il Barcellona, dopo aver superato il Napoli agli ottavi, esce malamente ai quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco perdendo per 2-8, in una partita dominata dai bavaresi che hanno avuto sempre il pallino del gioco e che non hanno mai smesso di trovare la via del goal.

Nella partita giocata allo Estádio do Sport Lisboa, sono andati a segno per il Bayern Monaco: Muller (doppietta 4′ e 31′), Perisic (23′), Gnabry (27′), Kimmich (63′), Lewandowsky (82′) e Coutinho (doppietta 85′ e 89′); al Barcellona a nulla sono serviti l’autogoal di Alaba (7′) e la rete realizzata da Suarez (57′). A colpire l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori non è solo il drastico declino della squadra catalana ma l’intensità e la qualità di gioco offerta dal Bayern Monaco in tutti e 90 minuti.

Barcellona-Bayern 2 a 8, il tweet di Pistocchi e la ‘frecciatina’ alla Juventus

Al termine del match valido per i quarti di finale di Champions League, Barcellona-Bayern, il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso il proprio profilo twitter, ha espresso la sua ammirazione per l’atteggiamento dei bavaresi tirando in ballo anche la Juventus e Bonucci (postando anche una sua fotografia con Chiellini): «In Barcellona-Bayern, impressionante l’atteggiamento dei tedeschi, che anche sul 4-1 tenevano la linea difensiva altissima per avere una squadra corta in 30 metri e pronta a ripartire. Proprio quello che i “senatori” del calcio italiano si rifiutano di fare. Vero Bonnie?».