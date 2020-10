Champions League, dove vedere Inter Borussia M’Gladbach: streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Inter Borussia M’Gladbach, presentazione del match. Alle ore 21 di mercoledì 21 ottobre l’Inter di Antonio Conte ospiterà i tedeschi del Borussia M’Gladbach del tecnico Marco Rose, il match è valido per la prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League.

Le due squadre sono inserite nel girone B dove fanno parte anche Real Madrid e Shakhtar Donetsk che si affronteranno alle ore 18.55 allo stadio ‘Alfredo Di Stefano’ di Valdebebas. I nerazzurri giungono a questo esordio di Champions dopo la sconfitta nel derby per 1-2 contro il Milan e vogliono partire con il piede giusto in Europa. I tedeschi, invece, non stanno vivendo un buon momento in Bundesliga e sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Wolfsburg.

Inter-Borussia M’Gladbach sarà diretta dall’olandese Björn Kuipers, coaudiuvato dai connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra. Var ed Avar saranno rispettivamente Danny Makkelie e Jan de Vries. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Inter-Borussia M’Gladbach.

Dove vedere Inter Borussia M’Gladbach in tv e streaming

Dove vedere Inter Borussia M’Gladbach in tv e streaming. Il match Inter-Borussia M’Gladbach, valevole per la 1.a giornata del Gruppo B di Champions League, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 con la possibilità di guardare la partita in streaming gratis sul sito di SportMediaset e su Mediaset Play.

Dove vedere Inter Borussia M’Gladbach, i precedenti. Il bilancio dei confronti diretti tra le due squadre è di 4 precedenti con 1 vittoria a testa 2 pareggi. Inter e ‘Gladbach si sono affrontate l’ultima volta nel 1979 nel doppio confronto dei 16.esimi di Coppa Uefa: in Germania la gara si concluse 1-1, mentre al ritorno a ‘San Siro’ i tedeschi s’imposero 2-3 dopo i tempi supplementari.