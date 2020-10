Probabili formazioni Inter Borussia M’Gladbach: Conte potrebbe ritrovare Bastoni

Probabili formazioni Inter Borussia M’Gladbach, i nerazzurri debuttano in Champions a ‘San Siro’. Dopo la sconfitta di sabato sera nel derby di Milano per 1-2 in favore dei rossoneri grazie alla doppietta di Ibrahimovic e goal nerazzurro di Lukaku, l’Inter cerca prontamente il riscatto debuttando a ‘San Siro’ in Champions League. I nerazzurri ospiteranno mercoledì sera con calcio d’inizio fissato per le ore 21 i tedeschi del Borussia M’Gladbach guidati da Marco Rose. La formazione tedesca non sta vivendo un buon momento in campionato, infatti dopo 4 giornate il ‘Gladbach è undicesimo in classifica con 5 punti conquistati, frutto di 1 vittoria, 2 pareggi ed 1 sola sconfitta. L’ultimo pareggio è arrivato sabato al ‘Borussia Park’ contro il Wolfsburg. Dopo aver indicato dove vedere Inter Borussia M’Gladbach in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Inter Borussia M’Gladbach: le scelte di Conte e Rose