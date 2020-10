Champions League, dove vedere Manchester United Lipsia streaming e diretta tv

Champions League, ecco dove vedere Manchester United Lipsia in streaming e in tv.

All’Old Trafford va in scena il match Manchester United – Lispia, gara valida per la seconda giornata del Gruppo H di Champions League.

Entrambe le squadre hanno iniziato con il piede giusto in questa edizione della Champions League. Il Manchester è andato a vincere in Francia contro il PSG per 2-1, mentre il Lipsia ha battuto l’Istanbul Basaksehir con il risultato di 2-0 grazie a una doppietta del terzino spagnolo Angelino.

In campionato le due squadre stanno andando diversamente. Il Manchester United ci sta mettendo tempo per ingranare e dopo cinque giornate (una gara in meno) ha conquistato solamente sette punti, confinato al quindicesimo posto. Discorso completamente opposto per il Lipsia che grazie ai suoi tredici punti conquistati nelle prime cinque giornate è primo in Bundesliga. I ragazzi di Julian Nagelsmann non hanno ancora perso nessuna partita in stagione.

Questa sarà la prima sfida in assoluto tra queste due squadre. Il pronostico è abbastanza incerto ma forse il Lipsia può provare a fare l’impresa e iniziare a sognare una qualificazione molto complicata.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà lo sloveno Slavko Vincic.

Dove vedere Manchester United Lipsia tv

La sfida di Champions League tra Manchester United e Lipsia sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. Il canale dedicato al match sarà Sky Sport (canale 255 satellite). Il collegamento inizierà alle ore 20 con l’ampio prepartita che accompagnerà tifosi e appassionati alla partita.

Dove vedere Manchester United Lipsia streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire la partita Manchester United – Lipsia anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebbok, tablet) sia per i sistemi Android sia per quelli iOS. Ma non solo Sky Go: per coloro che vogliano vedere le giocate dei ventidue in campo è disponibile anche l’applicazione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.