Cristiano Ronaldo ancora positivo: non ci sarà contro il Barcellona

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, nella conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro il Barcellona aveva annunciato che in serata si sarebbe saputo l’esito dell’ultimo tampone di Cristiano Ronaldo. Se il tampone avesse dato esito negativo, il campione portoghese poteva essere convocato per la partita di domani sera contro il Barcellona. Il tampone però ha dato ancora esito positivo e quindi Ronaldo dovrà guardare nuovamente i suoi compagni di squadra da casa. Purtroppo, per tutti gli appassionati di questo sport non sarà possibile rivedere la sfida infinita tra i due campioni Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

Cristiano Ronaldo positivo: quando tornerà il portoghese?

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus mercoledì 14 ottobre, ormai già tredici giorni fa, quando il giocatore della Juventus si trovava nel ritiro del Portogallo. Da allora Ronaldo ha saltato le due gare di campionato contro Crotone ed Hellas Verona e l’esordio in Champions League contro la Dynamo Kiev. Visti anche i risultati deludenti della Juventus in Serie A, i tifosi bianconeri sperano di poter vedere il prima possibile il proprio campione di nuovo in campo. Purtroppo, però, il tampone positivo di oggi non dà la possibilità a Ronaldo di poter giocare domani in Champions League contro il Barcellona.

Il portoghese spera di poter recuperare per la gara di campionato di domenica in casa dello Spezia. Altrimenti c’è la sfida di Champions League in Ungheria contro il Ferencvaros di mercoledì prossimo.