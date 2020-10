E’ finalmente arrivato il giorno tanto atteso: oggi dalle ore 17 a Ginevra (diretta TV su SkySport24 e Canale 20 del digitale terrestre, oltre alla nostra live) verranno sorteggiati i gironi della Champions League 2020/2021. Sono quattro le italiane in corsa: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta con i bianconeri che sono l’unica testa di serie.

Le regole rimangono intatte: non ci possono essere incroci con le squadre dello stesso paese (o incroci vietati dalla UEFA, come ad esempio squadre russe ed ucraine), la prima fascia è composta dalla vincitrice della Champions League e dell’Europa League oltre ai detentori dei campionati con il ranking più alto.

Sorteggi Champions League: le fasce

Fascia 1: Bayern Monaco (Ger), Siviglia (Spa), Real Madrid (Spa), Liverpool (Ing), JUVENTUS (Ita), Paris Saint Germain (Fra), Zenit San Pietroburgo (Rus), Porto (Por).

Fascia 2: Barcellona (Spa), Atlètico Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Manchester United (Ing), Shakhtar Donestk (Ucr), Borussia Dortmund (Ger), Chelsea (Ing), Ajax (Ola).

Fascia 3: Dynamo Kiev (Ucr), RB Lipsia (Ger), INTER (Ita), Olympiakos (Gre), LAZIO (Ita), ATALANTA (Ita), RB Salisburgo (Aut), FC Krasnodar (Rus).

Fascia 4: Lokomotiv Mosca (Rus), Olympique Marsiglia (Fra), Club Brugge (Bel), Borussia Mönchegladbach (Ger), Basaksehir (Tur), Midtjylland (Dan), Rennes (Fra), Ferencvaros (Ung).

Sorteggi Champions League: le date dei match (ore 18.55 e 21)

1°giornata: 20-21 ottobre;

2°giornata: 27-28 ottobre;

3°giornata: 3-4 novembre;

4°giornata: 24-25 novembre;

5°giornata: 1-2 dicembre;

6°giornata: 8-9 dicembre;

Ottavi di finale ANDATA: 16-17 e 23-24 febbraio 2021;

Ottavi di finale RITORNO: 9-10 e 16-17 marzo;

Quarti di finale ANDATA: 6-7 aprile;

Quarti di finale RITORNO: 13-14 aprile;

Semifinali ANDATA: 27-28 aprile;

Semifinali RITORNO: 4-5 maggio;

FINALE: 29 maggio 2021 – Atatürk Olympic Stadium, Istanbul.

Sorteggi Champions League: i rischi per le italiane

Facciamo una piccola analisi su quelli che potrebbero essere i giorni “da sogno” e “da incubo” per ognuna delle italiane: c’è un grande rischio che escano i cosiddetti gironi di ferro per le squadre della terza fascia, la Juventus in prima è un po’ agevolata ma c’è l’incubo Monchengladbach in quarta fascia.

JUVENTUS rischio basso: Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Ferencvaros.

JUVENTUS rischio alto: Manchester City, Dynamo Kiev, Monchengladbach.

INTER/LAZIO/ATALANTA rischio alto: Bayern Monaco, Barcellona, Marsiglia.

INTER/LAZIO/ATALANTA rischio basso: Porto, Shakhtar Donetsk, Ferencvaros.