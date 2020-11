CHAMPIONS LEAGUE, LE COMBINAZIONI POSSIBILI: JUVENTUS QUALIFICATA AGLI OTTAVI SE … – Torna la Champions League, e torna a giocare la Juventus nel match di domani contro il Ferencvaros (ECCO DOVE VEDERE IL MATCH IN TV E IN STREAMING). La Juventus ha, ormai, la qualificazione in mano, nonostante la sconfitta contro il Barcellona nella seconda giornata del Girone G: blaugrana e bianconeri hanno rispettivamente 9 punti e 6 punti, mentre Dynamo Kiev e gli ungheresi del Ferencvaros sono fermi a 1 punto. Per questo, le sfide di domani possono già essere decisivi perché possono chiudere definitivamente il discorso qualificazione: ecco le combinazioni possibili che possono permettere alla Juventus di qualificarsi agli ottavi di finale già domani.

Le combinazioni possibili, Juventus qualificata agli ottavi se vince e la Dinamo Kiev non vince

Innanzitutto, ecco la classifica del Girone G di Champions League, quello di cui fanno parte i bianconeri di Andrea Pirlo:



Punti Diff. Reti Gol fatti Gol subiti BARCELLONA 9 +7 9 2 JUVENTUS 6 +3 6 3 DINAMO KIEV 1 -3 3 6 FERENCVAROS 1 -7 4 11

La classifica dice che lae ilhanno un bel vantaggio sulle altre due: dunque, vediamo le combinazioni possibili di risultati.

JUVENTUS QUALIFICATA AGLI OTTAVI SE VINCE CONTRO IL FERENCVAROS E LA DINAMO KIEV NON VINCE: se la Juventus dovesse battere gli ungheresi, salirebbe a quota 9 punti, a +8 su di essi e sulla Dinamo a due partite dal termine. Quindi, nel match tra Barcellona e gli ucraini basterebbe anche un pareggio, che porterebbe a 2 punti la Dinamo, per lasciarli distanti di sette lunghezze dai bianconeri, che quindi sarebbero irraggiungibili.

JUVENTUS QUALIFICATA AGLI OTTAVI SE PAREGGIA O PERDE: IMPOSSIBILE. Infatti, se la Juventus perdesse contro il Ferencvaros si ritroverebbe a +2 sugli ungheresi (e potenzialmente anche sulla Dinamo, se quest’ultima dovesse battere il Barcellona), vantaggio che non basterebbe ad assicurarsi matematicamente la qualificazione.

Nel caso in cui, invece, la Juventus dovesse pareggiare nella sfida di martedì, potrebbe salire a +6 sulla Dinamo Kiev in caso di sconfitta degli ucraini (+5 in caso di pareggio e +3 in caso di vittoria nel match tra Barça e Dinamo) e manterrebbe il +5 sul Ferencvaros: anche in questa condizione, alla squadra di Pirlo non basterebbe il segno “X” .

