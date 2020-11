DOVE VEDERE JUVENTUS FERENCVAROS IN STREAMING E IN TV – Torna la nostra amata Champions League, e torna la Juventus dopo la vittoria di tre settimane fa contro il Ferencvaros a Budapest. Domani, martedì 24 novembre 2020, i bianconeri affronteranno di nuovo gli ungheresi, per chiudere il discorso qualificazione e volare agli ottavi di finale. Guardando la classifica, infatti, se Juventus e Barcellona dovessero battere rispettivamente Ferencvaros e Dinamo Kiev sarebbero entrambe al turno successivo ad eliminazione diretta: per questo, la sfida di domani può risultare fondamentale per la Vecchia Signora che, forte del successo convincente ottenuto sabato sera contro il Cagliari, affronterà la squadra ungherese con la cattiveria giusta per dare il colpo di grazia al girone.

Dove vedere Juventus Ferencvaros, quando si gioca

Il match avrà luogo martedì 24 novembre 2020, alle ore 21: la sfida si disputerà all’Allianz Stadium di Torino, casa dei bianconeri, ovviamente a porte chiuse.

Dove vedere Juventus Ferencvaros, la classifica del Girone G

Punti Diff. Reti Gol fatti Gol subiti BARCELLONA 9 +7 9 2 JUVENTUS 6 +3 6 3 DINAMO KIEV 1 -3 3 6 FERENCVAROS 1 -7 4 11

Dove vedere Juventus Ferencvaros, i precedenti

Al di là di qualche confronto negli anni ’30 nell’allora Coppa dell’Europa Centrale, quella di domani sarà la terza sfida in assoluto tra Juventus e Ferencvaros: nei due scontri precedenti, si è verificata una vittoria a testa. 0-1 per gli ungheresi nella finale di Coppa delle Fiere del 1965, 1-4 per i bianconeri qualche settimana fa a Budapest nell’andata del girone.

Dove vedere Juventus Ferencvaros, le probabili formazioni

La Juventus (4-4-2) si schiera così: Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Il Ferencvaros (4-3-3) si schiera così: Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Dvali; Siger, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.

Champions League, ecco dove vedere Juventus Ferencvaros in streaming e in tv: Mediaset o Sky?

La sfida tra Juventus e Ferencvaros sarà visibile su Sky, sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre). Ovviamente, si potrà assistere al match anche in streaming, per la precisione sulla piattaforma Sky Go scaricando l’app su pc, tablet o smartphone, o su Now TV registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Non è prevista la trasmissione in chiaro della partita, dunque non sarà trasmessa sulle reti Mediaset.