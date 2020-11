Dove vedere Barcellona Dinamo Kiev, live streaming e diretta TV Champions League

Dove vedere Barcellona Dinamo Kiev, presentazione del match. Questa sera alle ore 21 al ‘Camp Nou’ il Barcellona di Ronald Koeman ospiterà la Dinamo Kyev di Mircea Lucescu, il match è valido per la 3.a giornata del Gruppo G di Champions League.

I blaugrana guidano il girone con 6 punti dopo le vittorie contro gli ungheresi del Ferencvaros per 5-1 e il successo dell’ultimo turno all’ Allianz Stadium di Torino contro la Juventus per 0-2.

Gli ucraini, invece, hanno 1 punto in classifica dopo la sconfitta interna contro la Juventus per 0-2 e il pareggio esterno per 2-2 contro il Ferencvaros nell’ultimo turno. In contemporanea a Budapest si giocherà l’altra gara del girone che vedrà difronte gli ungheresi del Ferencvaros e la Juventus di Andrea Pirlo.

Barcellona-Dinamo Kiev sarà diretta dall’inglese Michael Oliver.

Le probabili formazioni di Barcellona-Dinamo Kiev

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Dembelè, Griezmann Ansu Fati; Messi. All: Koeman.

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Kedziora, Mykolenko, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskyy, De Pena; Supriaga. All: Lucescu.

Dove vedere Barcellona Dinamo Kiev in tv e streaming

Dove vedere Barcellona Dinamo Kiev in tv e streaming. Il match Barcellona Dinamo Kiev, valevole per la 3.a giornata del Gruppo G di Champions League, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 253 del satellite), mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.