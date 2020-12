Champions League, dove vedere Lipsia Manchester United streaming e diretta tv

Champions League, ecco dove vedere Lipsia Manchester United in streaming e in tv.

Alla Red Bull Arena va in scena il match Lipsia – Manchester United, gara valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Lipsia e Manchester United si giocheranno il tutto per tutto in questa sfida. Le due squadre sono infatti a parimerito in classifica con 9 punti nel Gruppo H, gli stessi del PSG che sfiderà il già eliminato Istanbul Basaksehir. Il Lipsia per passare il girone dovrà vincere questo match o pareggiare e sperare in una (improbabile) sconfitta del PSG. Al Manchester invece, grazie alla vittoria per 5-0 della gara d’andata, basterebbe un pareggio per qualificarsi agli ottavi della competizione. Ma gli inglesi proveranno a vincere per qualificarsi come primi.

Il Lipsia è reduce da una sfida molto impegnativa in Bundesliga. I tedeschi infatti hanno sfidato il Bayern Monaco nel match d’alta classifica e hanno pareggiato 3-3 dopo esser passati in vantaggio a inizio ripresa. I ragazzi di Nagelsmann quindi, non solo non hanno superato il Bayern Monaco in classifica, ma hanno perso anche il secondo posto, superati dal Bayer Leverkusen.

Il Manchester United invece ha avuto un impegno più semplice ma solamente sulla carta. I Red Devils hanno vinto 3-1 in casa del West Ham, agguantando il pareggio solo al 65′ e segnando le altre due reti pochi minuti dopo. Grazie a questa vittoria lo United è quinto in classifica con 19 punti conquistati in dieci gare (una partita in meno).

L’unico precedente tra Lipsia e Manchester United è stato quello della gara d’andata, dove lo United distrusse i tedeschi per 5-0. C’è un dato che però può far sorridere il Lipsia: nelle due gare in casa, ha vinto sia con il Basaksehir sia con il PSG. Il Manchester invece ha perso in casa del Basaksehir con un clamoroso 2-1 per i turchi.

Il fischio d’inizio di Lipsia – Manchester United è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz.

Dove vedere Lipsia Manchester United tv

La sfida di Champions League tra Lipsia e Manchester United sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali dedicati al match saranno Sky Sport (canale 253 satellite), con collegamento prepartita alle ore 20, e Sky Sport Football (canale 203 satellite). Per seguire la partita in alta definizione bisognerà semplicemente collegarsi a Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Lipsia Manchester United streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, la partita Lipsia – Manchester United è possibile seguirla in streaming tramite la piattaforma Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per il sistema Android sia per iOS. Ma non solo Sky Go: per coloro che non vogliono perdersi le emozioni della Champions League è disponibile anche l’applicazione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.