Dove vedere Inter Shakhtar Donetsk, streaming Champions League e diretta TV Canale 5?

Dove vedere Inter Shakhtar Donetsk, presentazione del match. Domani sera alle ore 21 a ‘San Siro’ i nerazzurri di Antonio Conte ospiteranno lo Shakhtar Donetsk di Luis Castro, il match é valido per la 6.a ed ultima giornata del Gruppo B di Champions League.

I nerazzurri sono ultimi nel girone con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte) ma dopo la vittoria per 2-3 contro il Borussia Monchengladbach sono rientrati in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Infatti agli uomini di Conte servirà battere lo Shakhtar (almeno per arrivare terzi) e sperare che Real Madrid e Borussia Monchengladbach non pareggino. Gli ucraini, invece, sono al secondo posto con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) e grazie al successo del turno precedente contro il Real Madrid hanno il destino nelle proprie mani. Infatti agli ucraini serve la vittoria per essere certi del passaggio del turno ma potrebbero passare anche con un pareggio se a Madrid terminasse in parità o vittoria dei tedeschi.

Inter Shakhtar Donetsk sarà diretta dallo sloveno Slavko Vinčić, coaudiuvato dai connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, mentre il quarto uomo sarà Rade Obrenovič. Var ed Avar saranno rispettivamente il polacco Paweł Gil e lo sloveno Jure Praprotnik. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk.

Dove vedere Inter Shakhtar Donetsk in tv e streaming

Dove vedere Inter Shakhtar Donetsk in tv e streaming. Il match Inter Shakhtar Donetsk, valevole per la 6.a ed ultima giornata del Gruppo B di Champions League, non sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Dove vedere Inter Shakhtar Donetsk, i precedenti. Nerazzurri ed ucriaini si sono affrontati nei preliminari di Champions del 2005 con la vittoria nerazzurra in Ucraina per 0-2 all’andata, mentre 1-1 nel match di ritorno a ‘San Siro’. Nella semifinale di Europa League dello scorso anno netto successo nerazzurro per 5-0, mentre l’ultimo precedente risale alla gara d’andata che si é conclusa 0-0.