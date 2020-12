La Juventus di Andrea Pirlo continua a non convincere appieno e l’ultimo pareggio in Serie A contro il Benevento, sta lasciando uno strascico di perplessità nei confronti dell’attuale tecnico bianconero. Pirlo e la sua Juventus avranno l’occasione di scacciare questo alone d’incertezza questa sera in Champions League contro la Dinamo Kiev. La Vecchia Signora ha già staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione ma c’è ancora la possibilità – anche se remota – di concludere il girone al primo posto, davanti al Barcellona di Koeman.

Gli ucraini hanno collezionato solamente un punto in questo Gruppo G di Champions League e al momento se la battono con il Ferencvaros per il terzo posto nel girone, valido per l’ingresso in Europa League. Il match dunque potrebbe servire alla Juventus per scacciare via le polemiche degli ultimi giorni, le quali stanno inasprendo l’ambiente bianconero. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Dinamo Kiev. Calcio d’inizio ore 21, mercoledì 2 dicembre.

Dove vedere Juventus-Dinamo Kiev, streaming e diretta tv Champions League

Il match di Champions League, Juventus-Dinamo Kiev, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, piattaforma che detiene i diritti tv della UEFA Champions League. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o notebook, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, facilissima da scaricare sul proprio dispositivo. Il match sarà disponibile anche sulla streaming tv di Sky, Now Tv.