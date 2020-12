Dove vedere Lazio-Club Brugge: streaming e diretta tv Champions League

Domani sera alle ore 18.55 allo stadio Olimpico di Roma (a porte chiuse), si disputerà il match Lazio-Club Brugge, valevole per la sesta ed ultima giornata del gruppo F di Champions League. In classifica i biancocelesti (a cui basterà pareggiare), si trovano al secondo posto con nove punti, mentre i belgi al terzo con sette e dunque la gara di stasera deciderà la seconda squadra qualificata del raggruppamento che farà compagnia al Borussia Dortmund che con dieci punti è già ammesso agli ottavi di finale.

La Lazio viene dalla vittoria esterna per 2-1 contro lo Spezia grazie alle reti nel primo tempo di Immobile e Milinkovic-Savic che hanno fatto salire i romani al settimo posto in classifica con 17 punti; vittoria in campionato anche per i belgi che hanno sconfitto a domicilio 1-0 (rete di Okereke) il St. Truiden, confermando il secondo posto con 30 punti a -1 dal Genk capolista.

Nel match d’andata disputato allo stadio Jan Breydel lo scorso 28 ottobre il risultato è stato di 1-1 con reti di Correa al 14′ e Vanaken al 42′ su calcio di rigore; l’unico precedente nella capitale risale al 6 gennaio 1993 quando nel trofeo della Befana (triangolare con partite di 45 minuti), la Lazio si impose per 2-0 con autogol di Booy e rete di Winter.

Dopo aver visto le probabili formazioni dell’incontro, andiamo a conoscere chi trasmetterà la gara in tv e streaming.

Dove vedere Lazio-Club Brugge in tv e streaming

Il match tra Lazio-Club Brugge in programma domani, con calcio d’inizio alle ore 18.55, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252) con diretta a partire dalle ore 18.50.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match dello stadio Olimpico sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.