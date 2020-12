Probabili formazioni Lazio-Club Brugge: per mister Inzaghi due dubbi da sciogliere

Martedì 8 dicembre alle ore 18.55 Lazio-Club Brugge scenderanno in campo allo stadio Olimpico per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League con i biancocelesti che si trovano avanti di due punti in classifica rispetto ai belgi e dunque con un pareggio si qualificherebbero per gli ottavi di finale.

Per quanto riguarda le formazioni, il mister dei biancocelesti Simone Inzaghi ha ancora due dubbi da sciogliere: il primo è in difesa, con Luiz Felipe ancora non al massimo della forma come dimostrato sabato pomeriggio contro lo Spezia, se dovesse partire dalla panchina il suo posto verrebbe preso dallo spagnolo Patric, mentre il secondo in attacco con l’argentino Correa che lamenta ancora un problema al polpaccio che l’ha costretto a stare in panchina nel match contro i liguri. Pronto eventualmente l’ecuadoriano Caceido (anche lui un pò acciaccato), visto che Muriqui è ancora indisponibile per l’infortunio patito una settimana fa contro l’Udinese.

Per il resto la formazione sembra fatta, con il solito modulo 3-5-2 che prevede Reina in porta, in difesa con Luiz Felice (o Patric), Acerbi e Hoedt, mentre a centrocampo Lucas Leiva perno centrale, Milinkovic e Luis Alberto interni con Lazzari e Fares sugli esterni, in attacco con l’insostituibile Immobile, Correa o Caicedo.

Probabili formazioni Lazio-Club Brugge

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (Patric), Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa (Caicedo), Immobile.

CLUB BRUGGE (4-1-3-2): Mignolet; Clinton Mata, Odilon, Mechele, Ricca; Álvarez; Dennis, Vanaken, Vormer; De Ketelaere, Lang.