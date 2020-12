Dove vedere Real Madrid-Borussia Monchengladbach: streaming e diretta tv Champions League

Questa sera alle ore 21 allo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas, si disputerà il match Real Madrid-Borussia Monchengladbach, valevole per la sesta ed ultima giornata del fase a gironi (gruppo B) di Champions League. Sfida che interesserà molto da vicino anche l’Inter che in contemporanea al Meazza sfiderà lo Shakhtar Donetsk con le quattro squadre che possono ancora tutte qualificarsi per gli ottavi di finale della massima competizione continentale.

La classifica vede al momento i tedeschi al comando con otto punti, dietro a sette la coppia formata da ucraini e spagnoli, chiudono in nerazzurri a sei; ricordiamo che se la squadra di Antonio Conte dovesse vincere la sua partita, dovrà tifare che a Madrid non ci sia pareggio, altrimenti si dovrà accontentare del terzo posto, con automatico declassamento in Europa League. L’arbitro del match sarà l’esperto olandese Bjorn Kuipers.

Nel match d’andata giocato in Germania lo scorso 27 ottobre, il risultato finale fu di 2-2 con i blancos che riuscirono a recuperare negli ultimi cinque minuti di gioco, grazie alle reti Benzema e Casemiro. I precedenti nella capitale spagnola tra le due squadre sono due: il primo risale al ritorno dei quarti di finale della Coppa Campioni 1975-76 con risultato di 1-1 (andata 2-2, qualificazione per il Real), mentre il secondo nel ritorno degli ottavi di Coppa Uefa 1985-86 con vittoria schiacciante 4-0 per gli spagnoli, che gli permise incredibilmente di ribaltare il 5-1 della partita d’andata.

Real Madrid-Borussia Monchengladbach: le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Pléa.

Dove vedere Real Madrid-Borussia Monchengladbach in tv e streaming

Il match tra Real Madrid-Borussia Monchengladbach in programma questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21, sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del decoder) e Sky Sport (ch. 253) con diretta a partire dalle ore 20.55; la telecronaca della gara sarà affidata ad Antonio Nucera. Ricordiamo che l’incontro tra spagnoli e tedeschi si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 (per questa gara ci sarà Federico Zancan).

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di Valdebebas sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.