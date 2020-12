Probabili formazioni Real Madrid-Borussia Monchengladbach: le ultimissime

Questa sera alle ore 21 allo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas, Real Madrid-Borussia Monchengladbach si sfideranno per l’ultima giornata del gruppo B, che sarà decisiva per il passaggio del turno, ricordando che spettatore interessato a questa gara sarà l’Inter, che vincendo il suo match casalingo contro lo Shakthar Donetsk, si qualificherà agli ottavi di finale se non uscirà il pareggio nell’incontro di Madrid.

Real Madrid-Borussia Monchengladbach: le possibili scelte dei due tecnici

Per l’occasione il tecnico dei blancos Zinedine Zidane recupera un importante giocatore in difesa, ovvero Sergio Ramos, che farà coppia con Varane, sulle corsie laterali Lucas Vasquez Mendy con Courtois in porta; a centrocampo trio formato da Modric, Kroos e Casemiro, mentre in avanti spazio a Benzema come perno centrale e ai suoi lati agiranno Asensio e Vinicius. Saranno indisponibili Valverde (infortunio alla gamba), Hazard (pubalgia), e Jovic (problema muscolare).

L’allenatore dei tedeschi Marco Rose dovrebbe schierare Sommer tra i pali, quartetto difensivo da destra a sinistra con Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus e Kramer coppia di mediani davanti alla difesa, mentre Lazaro, Stindl e Thuram che supporteranno l’unica punta Plea. Un solo indisponibile, ossia Hofmann, per un problema alla coscia.

Probabili formazioni Real Madrid-Borussia Monchengladbach

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Pléa.