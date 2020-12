“Testa a bassa e pedalare“. Questa è stata la reazione del capitano dell’Atalanta Papu Gomez dopo la sconfitta contro il Verona di Juric per 0-2. Una partita che ha evidenziato stanchezza, limiti, ma allo stesso tempo la consapevolezza che questa squadra può fare molto di più. Sommando impegni delle Nazionali, infortuni e il Covid, rende l’attuale contesto non indifferente, condizionando il campionato sotto tutti i punti di vista. Nonostante ciò, serve cambiare rotta: a cominciare da stasera con il Midtjylland (squadra già matematicamente fuori però non farà da comparsa al Gewiss Stadium).



Da Gomez per invertire la rotta – Il capitano dell’Atalanta sta disputando una stagione da numero 10 per eccellenza: impegno, grinta, qualità, lavoro costante a tutto-campo, goal e uomo leader. Quella frase pubblicata sul suo profilo social vale più di mille parole: serve ripartire senza tanti alibi. Non c’è uomo migliore di Gomez per rimboccarsi le maniche e trovare la vera Atalanta vista a Liverpool. Fuoco di paglia quello visto in Coppa dei Campioni? No, anzi, è un segnale positivo di una squadra molto più forte rispetto a quella dell’anno scorso. Quello che attende la Dea sarà un vero e proprio tour de force dove non ci sarà tempo neanche per riposarsi, ma è tempo di riscatto: a scoccare quell’ora è stato proprio il capitano.