RECORD BARCELLONA JUVENTUS, SERATA IMPRESSIONANTE PER I BIANCONERI – E’ una Juventus strepitosa, quella vista ieri sera contro il Barcellona al Camp Nou. Già è importantissimo il risultato in sé, che ha permesso ai bianconeri di acciuffare un insperato primo posto nel girone, ma soprattutto la squadra di Pirlo sembra finalmente essere sbocciata sul piano del gioco e del carattere: quella di ieri sera è davvero una vittoria che fa morale, anche in ottica campionato, dove c’è il Milan da rimontare. Diverse sfide difficili attendono l’undici del Maestro, ma se si continuerà su questa strada ci sarà poco da temere: la Juve sembra davvero essere tornata. E nella serata di ieri ha anche battuto diversi primati, riportati dalle statistiche di Opta: eccoli tutti.

Record Barcellona Juventus, partita storica per i bianconeri e per i calcio italiano

Partiamo dai primi record battuti, riportati da Opta, riferiti a Gigi Buffon ed alla sua ottima prestazione tra i pali. Ecco il primo: “Gigi Buffon colleziona una presenza per la 17ª edizione differente di Champions League, solo tre giocatori ne contano di più (20 Casillas, 19 Giggs, 18 Cristiano Ronaldo). Costante.“https://twitter.com/OptaPaolo/status/1336394685946990594?s=20

Ed ecco il secondo, legato alle numerose parate effettuate dal Numero 1 (77, pardon): “Leo Messi è diventato contro la Juventus il giocatore che ha effettuato più tiri nello specchio senza segnare (sette) in una singola gara di Champions League da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2003/04). Instancabile.”

Non possono mancare, ovviamente, i record di Cristiano Ronaldo, che sembra essere nato per infrangere i primati. Ecco in quale imprese è riuscito ieri sera. “Cristiano Ronaldo ha segnato 13 gol nelle ultime 13 gare al Camp Nou contro il Barcellona in tutte le competizioni. Pazzesco.” e “Escludendo gli stadi casalinghi, il Camp Nou è ora lo stadio dove Cristiano Ronaldo ha segnato più gol in trasferta (13) in carriera con tutti i club. Viaggiatore.”

Tra i primati individuali dei calciatori della Juve, spicca la grande continuità di Juan Cuadrado, sia a livello di prestazioni in generale, sia a livello di tabellino: un altro assist messo a referto ieri sera. “Juan Cuadrado è, tra i giocatori attualmente in Serie A, quello con più assist in questa stagione, considerando tutte le competizioni (8). Rifinitore.”

Quindi, un primato storico a testa per Juventus e Barcellona, ovviamente record rispettivamente positivo e negativo. Questo quello della Juve: “La Juventus ha chiuso come prima il suo girone in quattro delle ultime cinque edizioni di Champions League. Eleganza.”

Questo invece il terribile e certamente non invidiabile primato stabilito dalla banda di Koeman, per una serata da dimenticare assolutamente: “Per la prima volta nella sua storia il Barcellona ha subito due gol nel corso dei primi 20 minuti di gioco in una gara casalinga di Champions League. Shock.”

Infine, l’ultimo primato: quest’ultimo record è valido per la storia del calcio italiano, perché quella di ieri sera è stata letteralmente un’impresa. “La Juventus è la prima squadra italiana nella storia a segnare tre gol al Barcellona in trasferta in competizioni UEFA. Storica.”