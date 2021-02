Dove vedere Porto Juventus in tv e in streaming: Sky o RAI 1?

DOVE VEDERE PORTO JUVENTUS IN TV E STREAMING – Riparte, finalmente, la nostra amata Champions League, che vede ancora tre italiane in gioco. L’Inter è già uscita, Lazio, Atalanta e Juventus sono ancora dentro: se biancocelesti e nerazzurri avranno un compito davvero difficile (Bayern Monaco e Real Madrid le avversarie), la Juventus è attesa certamente da un match più abbordabile. I bianconeri, infatti, mercoledì 17 febbraio alle ore 21 affronteranno il Porto all’Estadio Do Dragao, in Portogallo. La squadra lusitana non va sottovalutata, ma è chiaro che la Juventus parte come naturale favorita per la sfida e punterebbe volentieri a chiudere il discorso qualificazione magari già nel match di andata: con Cristiano Ronaldo che in queste partite difficilmente sbaglia, la Juve è in mani (anzi, piedi) piuttosto sicure.

Porto Juventus dove vederla in tv, quando si gioca

Il match Porto-Juventus andrà in scena mercoledì 17 febbraio alle ore 21. La sfida tra bianconeri e lusitani si disputerà all’Estadio Do Dragao, casa dei portoghesi, a Oporto.

Porto Juve tv e streaming, i precedenti

5 precedenti tra Porto e Juventus: 4 vittorie ed un pareggio per la Vecchia Signora. Numeri che raccontano come il bilancio sia sin qui a senso unico, con i bianconeri dominatori assoluti nelle sfide contro i portoghesi. Gli ultimi incontri furono quelli degli ottavi di finale di quattro stagioni fa, nel 2017, quando Pjaca e Dani Alves regalarono la vittoria alla Juve al Do Dragao e un rigore di Dybala affondò lo speranze portoghesi allo Stadium. Il primo incontro tra le due compagini è la finale di Coppa delle Coppe dell’84: 1-2, vinse la Juve.

Dove vedere Porto Juventus tv e streaming, le probabili formazioni

Porto (4-3-3): Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Corona, Marega, Taremi

Juventus (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo

Rai 1 o Sky Sport? Ecco dove vedere Porto Juve in streaming e in diretta tv, Champions League ottavi di finale

Il match tra Porto e Juventus è un’esclusiva di Sky. Non ci sarà, dunque, la diretta sulla tv pubblica: Porto-Juventus sarà su Sky Sport. Per assistere al match in tv, bisognerà dunque essere dotati di un abbonamento pay-per-view alla nota piattaforma satellitare. Per guardare Porto-Juventus in streaming, invece, si può usufruire del servizio Sky Go: scaricando l’apposita app su pc, smartphone o tablet, sarà possibile assistere al match semplicemente collegandosi alla diretta.