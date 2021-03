Juventus-Porto, Bonucci: “Dovremo avere sacrificio e voglia di lottare”

Juventus-Porto, Leonardo Bonucci difensore bianconero alla vigilia del match tanto atteso con il Porto, contro il quale si dovrà rimontare il precedente 2-1, lascia alcune dichiarazioni: “Niente frenesia e nessun regalo, si può fare gol anche all’ultimo minuto. Dobbiamo andare a mille già nel riscaldamento. Ronaldo è carico, mi aspettavo un rendimento così da Chiesa. Dovremo avere sacrificio e voglia di lottare. Sappiamo che all’andata abbiamo commesso degli errori ma vogliamo portare questo club dove merita. Domani non potremo regalare nemmeno un secondo: abbiamo solo il compito di andare a mille dal riscaldamento a fine partita. La vittoria ci sabato con la Lazio dà entusiasmo, quando vinci si lavora meglio e dovremo avere applicazione, spirito di sacrificio e voglia di lottare“.

Juventus-Porto, Bonucci: “Ronaldo carico, giocherebbe solo gare di Champions”

“Ronaldo è sempre carico per queste partite, fosse per lui giocherebbe solo gare di Champions, possiamo solo immaginare quale sia l’energia per domani – ha spiegato Bonucci parlando del compagno portoghese -. Deciderà il mister chi partirà dall’inizio, ma tutti i componenti di questa squadra si faranno trovare pronti. Personalmente non vedo l’ora di scendere in campo. Demiral ha dimostrato di essere una pedina importante, è una persona positiva e ci fa bene. Chiesa? Mi aspettavo un certo rendimento, è un tipo genuino e ha capito velocemente cosa significa indossare questa maglia“.