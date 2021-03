Manchester United-Milan, Stefano Pioli: “Pronti per una grande partita, cavalchiamo onde positive”

Manchester United-Milan – Stefano Pioli tecnico rossonero lascia alcune dichiarazioni in vista del match di Old Trafford contro il Manchester United di giovedì 11 marzo ore 18:55, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, per l’andata degli ottavi di finale di Europa League: “Di fronte alle difficoltà puoi subire le negatività o cavalcare le onde positive, noi siamo sulla seconda strada. United forte, abbiamo studiato anche la loro vittoria contro il City. Finale anticipata? No, ma noi stiamo lavorando per tornare a vincere”

“Non si può parlare di finale anticipata per la qualità delle squadre ancora in gioco: è una sfida prestigiosa tra due club storici e con un grande passato. Noi però stiamo lavorando per realizzare i nostri sogni e tornare a vincere. Dobbiamo giocare al massimo, con grande convinzione e rispetto dell’avversario poco tempo fa Paolo Maldini ha fatto una dichiarazione molto adatta: ci vogliono almeno un paio d’anni di presenza continua in Champions League per pensare di competere per vittorie importanti. C’è ancora tanta strada da fare e dobbiamo affrontarla con questa convinzione e questo entusiasmo“.

Manchester United-Milan: “Cavalcare le onde positive”

Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, Rebic e Mandzukic: “In questo momento possiamo o farci travolgere dalle onde negative o cavalcare le onde positive, con fiducia dei nostri mezzi: stiamo percorrendo la seconda via e credo che la squadra abbia la fame e l’entusiasmo giusto per giocare una partita così bella e impegnativa. Mi ha impressionato vedere lo United battere un City che arrivava da 21 vittorie di fila hanno vinto con intensità e qualità, abbiamo studiato bene quella partita“.

“Possiamo fare buone prestazioni”

Il tecnico rossonero lancia un messaggio importante al team osservando le precedenti vittorie e punti guadagnati: “Una settimana come quella appena trascorsa deve darci ulteriori certezze. Quando giochiamo da squadra sicura, applicata possiamo fare buone prestazioni. Dobbiamo esibire le stesse doti a Manchester. Se sarei soddisfatto di un eventuale pareggio? Un risultato positivo in trasferta ci darebbe ancora più slancio verso la gara di ritorno“. Nel reparto difensivo troveremo Tomori e Dalot, due componenti utili per il match: “Si è squadra nelle due fasi di gioco più sei corto e più sei concreto quando si tratta di difendere. Di Dalot dico che sono molto contento delle sue prestazioni e della sua crescita, ma è presto per parlare del futuro: siamo troppo concentrati su campionato ed Europa League per pensare già alla prossima stagione. Gigio è un giocatore determinante in tutte le situazioni per noi, conosciamo le sue qualità, il suo rendimento e la sua capacità di stare dentro la partita. Domani sarà importante, come sempre”.

Manchester United-Milan, Tomori: “Proveremo a fare una grande gara”

In conferenza il difensore Fikayo Tomori dichiara: “Di fronte ci sono due squadre che arrivano da vittorie in campionato. Sarebbe stata comunque una grande partita per noi affrontare lo United è uno stimolo. Siamo una squadra forte e i giocatori subentrati con il Verona lo hanno dimostrato. Proveremo a fare una grande gara. I compagni mi hanno chiesto qualcosa ma tutti conoscono lo United. Sappiamo che è una grandissima squadra, a cui piace molto attaccare e giocare in velocità. Sarà complicato ma bello giocare una partita del genere, certamente la mia esperienza pregressa in Inghilterra può essermi d’aiuto“. A riguardo delle dichiarazioni di Paolo Maldini, Tomori afferma: “Sono molto concentrato sul presente. Certamente ascoltare queste parole da Paolo Maldini fa grande piacere, mi dà molto fiducia. Voglio continuare a fare quello che sto facendo, giocare per la squadra e per i miei compagni“