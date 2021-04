Champions League, scontri diretti di maggio: ecco il calendario delle squadre

Per la corsa alla Champions League gli scontri diretti di maggio vedranno scendere in campo le squadre in corsa al posizionamento dei primi 4 posti. Sarà opportuno un piazzamento sia fisico che economico, per essere all’altezza di questa Champions, causa il pregresso danno trasportato dalla crisi da Covid-19. Quest’anno come non mai, ritroviamo una classifica estremamente stretta sui punti, 7 in totale: dai 68 dell’Atalanta ai 61 della Lazio che ha ancora un match da recuperare.

Champions League, scontri diretti di maggio: lista dei presenti

Secondo gli ultimi calcoli e aggiornamenti sarebbero in Champions Inter, Atalanta, Napoli e Juventus e rimarrebbe fuori il Milan che dopo il ko subito della Lazio ha sancito definitivamente un tragico momento. Nel gruppo Champions ritorna anche la Lazio di Inzaghi, con 1 match da recuperare e 64 punti in classifica, a maggio dovrà scontrarsi con Genoa, Fiorentina, Parma, derby di Roma e Sassuolo.

Milan, Napoli, Juventus e Atalanta

Il gruppo di Pioli si ritrova dinanzi alcune sfide alquanto fattibili e più semplici: Benevento, Juventus, Torino, Cagliari e Atalanta. Il Napoli si scontrerà con Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona. La Juventus di Pirlo affronterà il Milan appunto il 9 maggio, seguentemente si scontrerà con Udinese, Sassuolo, Inter e Bologna. L’Atalanta di Gasperini, ha davanti a sè Sassuolo, Parma, Benevento, Genoa e Milan