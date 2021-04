Highlights PSG-Bayern Monaco Champions League, gol e sintesi – Video

Highlights PS-Bayern Monaco, gol e sintesi del match. I parigini conquistano per il secondo anno consecutivo le semifinali

Sconfitta indolore per il PSG. Al ‘Parco dei Principi’, il Bayern Monaco vince 1-0, ma non basta. Per ribaltare il risultato dell’andata, infatti, i bavaresi avrebbero avuto bisogno di almeno due gol.

PSG-Bayern, nel primo tempo tre pali e un gol

Primo tempo ricco di emozioni al ‘Parco dei Principi’. Pronti via la prima occasione è del PSG: Mbappé entra in area e da posizione defilata lascia partire un diagonale che temrina di poco sul fondo. Al 10′ il francese, dopo aver saltato Pavard, serve nel mezzo Neymar che di prima chiama Neur ad una grande parata. Il primo squillo del Bayern arriva solo al 26′ con Sané che, servito al limite da Choupo-Moting, si accentra e con il sinistro calcia a giro verso il palo lontano. La palla esce di un soffio alla destra di Navas. Passano 60” e i bavaresi sfiorano di nuovo il gol, questa volta con Kimmich: errore in disimpegno di Gueye, ne approfitta il 6 biancorosso che dai 20 metri esplode un destro potente che chiama Navas scalda i guantoni a Navas.

Immediata la reazione del PSG che sull’asse Mbappé-Neymar va vicino al vantaggio. Ancora una volta decisivo Neuer che respinge con il corpo il tiro ravvicinato del brasiliano. Al 34′ sono ancora i parigini a rendersi pericolosi: Neymar entra in area, e dopo aver ubriacato di finte un avversario calcia forte sul primo palo. Neuer si oppone con l’aiuto del palo. Al 37′, sugli sviluppi di una punizione, l’ex Barcellona riceve al limite e con il destro lascia partire un tiro piazzato che si stampa sulla traversa.

Il Bayern manca l’impresa

Passano due minuti e il PSG va di nuovo vicino all’1-0 sempre con Neymar: servito al centro da Mbappé, il brasiliano calcia a botta sicura ma la palla si stampa ancora una volta sul palo. Al 41′, allora, è il Bayern a trovare la via del gol: Muller serve nel mezzo Alaba. Il 27 biancorosso controlla e calcia. Navas non trattiene, la sfera finisce sulla testa di Choupo-Moting che da due passi insacca in rete. Nel finale, poi, i bavaresi hanno un’altra occasione con Alaba, ma Navas non si lascia sorprendere.

Tante emozioni anche nella ripresa. Al 47′, dopo un rinvio non perfetto della difesa parigina, la palla finisce sui piedi di Alaba che dal limite si coordina e calcia con il mancino. La sfera esce si un soffio alla sinistra di Navas. Passano pochi minuti e il PSG risponde con il trio Mbappé-Di Maria-Neymar: l’attaccante francese apre sulla destra per ‘El Fideo’ che la mette giù, con un guizzo anticipa Neuer e serve nel mezzo l’ex Barcellona. Il 10 parigino, però, a porta vuota, manca clamorosamente il tap-in vincente.