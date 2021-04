Sky Sport o Canale 5? Dove vedere Real Madrid-Liverpool in tv e in streaming, Quarti di Finale Champions League

DOVE VEDERE REAL MADRID LIVERPOOL TV E STREAMING – Riparte la Champions League, cominciano i quarti di finale e, ahinoi, non ci saranno italiane in campo. La Juventus è uscita con il Porto, la Lazio contro il Bayern e l’Atalanta è stata vittima del Real Madrid. Proprio i Blancos sfideranno il Liverpool, che sta disputando una stagione horror in Premier League ma ha eliminato il Lipsia agli ottavi. Al netto della vittoria del Bayern Monaco l’anno scorso, gli spagnoli e gli inglesi sono le ultime due vincitrici della competizione. Peraltro, a Kiev nel 2018 la finale (vinta dal Real) mise di fronte proprio le due compagini: a Benzema rispose Mané, poi Bale con una doppietta portò in Spagna la Coppa. Fu l’ultima partita di CR7 con le merengues, fu la partita del dramma di Karius. Ora, di nuovo una di fronte all’altra: ecco dove vedere Real Madrid Liverpool in tv e in streaming.

Quando si gioca Real Madrid-Liverpool, quarti di finale di Champions League

La sfida tra Real Madrid e Liverpool andrà in scena martedì 6 aprile 2021, alle ore 21. Il match si terrà allo Stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas, a Madrid, casa provvisoria dei Blancos in attesa della ristrutturazione del Bernabeu.

Precedenti Real Madrid-Liverpool, tutte le sfide tra gli inglesi e gli spagnoli

In totale, sono 6 i precedenti tra Real e Liverpool. L’ultimo è il sopracitato confronto in finale di CL nel 2018, il primo risale al 1981 in un’altra finale vinta però dai Reds (1-0). In totale, il bilancio è perfettamente in parità: 3 vittorie a testa, 7 gol segnati a testa, una finale vinta per parte. Tra questi due precedenti, ecco gli altri quattro: gli ottavi di finale del 2008/2009, vinti entrambi dal Liverpool (1-0 e 4-0), e due sfide ai gironi nel 2014/2015, vinte entrambe dagli spagnoli (3-0 e 1-0). Dunque, il Real Madrid sconfigge i rivali inglesi da tre sfide senza soluzione di continuità.

Probabili formazioni Real Madrid-Liverpool, le scelte di Zidane e Klopp

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Varane, Nacho, Militao, Mendy; Valverde, Modric, Kroos, Vazquez; Benzema, Vinicius.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Philips, Kabak, Robertson; Shaqiri, Alcantara, Wijnaldum; Jota, Mané, Salah.

Canale 5 o Sky Sport Uno? Ecco dove vedere Real Madrid Liverpool in tv e in streaming

Il match Real Madrid-Liverpool, valido per i quarti di finale di andata della Champions League, sarà visibile in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno, canale 201 del satellite. In streaming, ovviamente, sarà, possibile assistere alla sfida attraverso l’app di Sky Go, disponibile per dispositivi mobili.

Non sarà possibile, invece, guardare Real Madrid-Liverpool in diretta e in chiaro sulle reti Mediaset: niente live su Canale 5.