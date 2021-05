Manchester City-PSG, dove vederla streaming e diretta tv

All’Etihad Stadium di Manchester, il City di Guardiola ospita il PSG di Pochettino per il match di ritorno delle semifinali di Champions League. Nulla è ancora deciso. Sette giorni fa, al ‘Parco dei Principi’ ad avere la meglio è stata la squadra dell’ex tecnico del Barcellona. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di un gol, infatti, nella ripresa i Citizens hanno cambiato marcia e grazie ai gol di De Bruyn, prima, e Mahrez, poi, hanno portato a casa un successo pesantissimo. Questa sera, dunque, il City partirà con un leggero vantaggio. Ma guai ad abbassare la guardia.

Dall’altra parte, infatti, ci sarà una squadra agguerrita che farà di tutto per provare a raggiungere la finale per il secondo anno consecutivo. Dopo Barcellona e Bayern Monaco, questa sera il PSG sarà chiamato all’ennesima rimonta. Vincere, però, potrebbe non bastare alla squadra di Pochettino. Per strappare il pass per la finale, infatti, i parigini dovranno superare il Manchester City con almeno due gol di scarto. In caso di successo per 2-1, invece, la sfida proseguirebbe ai tempi supplementari. Per questa sfida, l’ex tecnico del Tottenham rischia di dover fare a meno di uno dei suoi uomini migliore: Kylian Mbappé. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, il francese è rimasto ai box a causa di una contrattura al polpaccio. Un infortunio più grave del previsto che ha costretto l’ex centravanti del Monaco a saltare anche la rifinitura. Al suo posto dovrebbe giocare Mauro Icardi.

Manchester City-PSG, dove vedere in diretta tv oggi

Manchester City-PSG, in programma questa sera alle ore 21:00, sarà visibile in diretta esclusiva su Sky. Il match verrà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (canali 201 e 203 del decoder Sky). In alternativa, la sfida di ritorno dell’Etihad Stadium potrà essere seguita in chiaro sul digitale terrestre su Canale 5.

Manchester City-PSG, dove vederla in streaming

Chi è in possesso di un abbonamento Sky (satellitare o digitale terrestre), inoltre, avrà la possibilità di seguire la sfida anche in streaming su Sky Go. Per farlo basterà scaricare l’app dai rispettivi store digitali, inserire le proprie credenziali d’accesso e selezionare l’evento desiderato. In alternativa, gli utenti potranno assistere alla sfida tra Citizens e parigini sempre in streaming su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti dedicato allo sport disponibili, oppure gratuitamente su Mediaset Play.