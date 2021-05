Probabili formazioni Manchester City Psg: Guardiola senza punte, Mbappé scalpita

Le probabili formazioni di Manchester City-Psg: Pochettino in dubbio su Mbappè, Guardiola ha tutti gli uomini a dispozione.

Se l’andata ha rispettato le aspettative, il ritorno di semifinale di Champions League tra Manchester City–Psg sarà uno spettacolo assicurato. All’Ethiad Stadium i francesi sono chiamati a tentare la disperata rimonta per assicurarsi la seconda finale di fila. Dopo l’1-2 dell’andata la squadra di Guardiola vede sempre più vicina la tappa finale a Istanbul. Alle 21 scatterà il secondo atto della sfida tra i due club che hanno speso di più nell’ultimo decennio.

Squalificati, diffidati e infortunati Manchester City-Psg

Per il Manchester City non ci sono squalificati, mentre Cancelo e Fernandinho sono diffidati. Il Psg invece, dovrà fare a meno di Idrissa Gueye, espulso all’andata al 77esimo minuto. Neymar, Verratti e Kurzawa invece, sono diffidati e a rischio squalifica. I citizens sono in ottima forma fisica e Guardiola avrà a disposizione tutti i suoi uomini migliori. Pochettino invece non avrà sulla sinistra Juan Bernat, fermo per tutta la stagione a causa della rottura del legamento crociato. In dubbio pure Mbappé, che ha saltato precauzionalmente il match di Ligue 1 contro il Lens per un problema al polpaccio.

I ballottaggi delle probabili formazioni di Manchester City-Psg

Le probabili formazioni di Manchester City-Psg lasciano aperti ballottaggi in alcuni ruoli del campo. proverà a mantenere il vantaggio guadagnato in rimonta al parco dei principi. Per farlo opterà per l’imprevedibilità in attacco, in modo da non dare punti di riferimento alla retroguardia parigina. Nessun attaccante di ruolo, con Gabriel Jesus che sembra partire dalla panchina e De Bruyne in veste da falso 9. All’andata ha funzionato, vedremo se anche al ritorno sarà così. Il Psg invece ha un grande punto di domanda legato alle condizioni di Mbappé. Il francese non sembra al meglio, ma vuole esserci per la sfida più importante della stagione. In caso di assenza, il peso dell’attacco toccherà a Mauro Icardi, in vantaggio su Moise Kean per sostituire la stella del Paris. Neymar, seppur uscito malconcio si prenderà l’incarico di inventare e creare le azioni di gioco. Servirà la fantasia del brasiliano per superare il muro che all’andata Stones e Dias hanno eretto, vanificando le offensive parigine.

Probabili formazioni Manchester City Psg: le scelte di Guardiola e Pochettino

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, João Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva; De Bruyne. Allenatore: Guardiola

A disposizione: Steffen, Zinchenko, Laporte, Mendy, Ake, Sterling, Torres, Fernandinho, Gabriel Jesus, Aguero.

Paris Saint Germain (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Dagba; Danilo, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé. Allenatore: Pochettino

A disposizione: Sergio Rico, Randriamamy, Kehrer, Kurzawa, Dagba, Bakker, Rafinha, A. Herrera, Draxler, Sarabia, Icardi, Kean.