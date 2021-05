Probabili formazioni Chelsea Real Madrid: Werner in panchina, rientra Ramos

Le probabili formazioni di Chelsea-Real Madrid: Zidane ritrova Sergio Ramos, Tuchel lascia in panchina Timo Werner

L’andata tra Real Madrid e Chelsea, finita 1-1, ha sorpreso tutti. Gli ospiti hanno dominato allo stadio Di Stefano e solo un guizzo di Karim “the Dream” Benzema ha permesso ai ragazzi di Zidane di acciuffare il pari. Il ritorno si prospetta imprevedibile ai pronostici. I blues hanno un leggero vantaggio dato dal goal in trasferta segnato da Pulisic, ma il verdetto è ancora tutto da decretare. Zidane va a caccia della quarta finale, su quattro semifinali giocate, di Champions League.

Squalificati, diffidati e infortunati Chelsea-Real Madrid

Nessun squalificato da entrambe le parti. I diffidati dei blues invece, sono Ziyech e Kovacic, mentre per i blancos Valverde e Mendy. Per quanto riguarda gli infortunati, Mateo Kovacic partirà dalla panchina. Visto che il suo rientro è previsto per inizio maggio, Tuchel non vuole forzare i tempi di recupero. In casa Madrid, Carvajal ha rimediato un infortunio muscolare e non sarà della partita. Il suo rientro è previsto per fine maggio. Rientra invece Sergio Ramos, che ha superato l’infortunio muscolare accusato l’1 aprile. Non ci sarà invece Varane, che a riscontrato un infortunio all’adduttore. Ai box pure Mendy, per un problema al soleo della gamba sinistra. Rimane in dubbio Federico Valverde che ha appena recuperato dal covid-19. Da valutare le sue condizioni. Sarà della partita invece Marcelo, che ha preso il volo con la squadra direzione Londra. A causa di problemi logistici, il terzino ha rischiato di rimanere bloccato a Madrid per fare lo scrutatore supplente per le elezioni amministrative della città che si sono tenute nella giornata del 4 maggio.

I ballottaggi delle probabili formazioni di Chelsea-Real Madrid

Tuchel dovrebbe confermare praticamente in blocco la formazione che ha ben figurato all’andata. L’unico dubbio resta la punta. Werner non sta vivendo un gran momento di forma. Tanti gli errori sotto porta e, in una partita da dentro o fuori dove i goal contano, il tecnico tedesco non vuole rischiare. Spazio dunque a Havertz, più un trequartista che un attaccante. Il suo compito sarà spaziare per tutto il fronte offensivo non dando punti di riferimento alla retroguardia dei blancos. Zidane ritrova Sergio Ramos in difesa, che andrà a sostituire l’infortunato Varane. Anche se non al meglio, il centrale spagnolo partirà titolare, troppo importante la sua presenza in campo per i compagni. Ballottaggio in difesa a sinistra tra Nacho Fernandez e Marcelo. Tutto dipenderà dalla scelta di Zidane di mettersi a specchio con una difesa a tre o preferire le avanzate del brasiliano in una difesa a quattro. Davanti, oltre al confermatissimo Benzema, dovrebbero giocare Vinicius sulla sinistra e Asensio sulla destra. Pronti comunque a subentrare Isco e Rodrygo.

Probabili formazioni Chelsea Real Madrid: le scelte di Tuchel e Zidane

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Havertz. Allenatore: Tuchel

A disposizione: Kepa, Caballero, Marco Alonso, Christensen, Zouma, Emerson, Kovacic, Hudson-Odoi, Ziyech, Werner, Giroud.

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Militao, Sergio Ramos, Nacho; Valverde, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo; Benzema, Vinícius Júnior. Allenatore: Zidane

A disposizione: Lunin, Altube, Odriozola, Mendy, Miguel Gutierrez, Isco, Arribas, Antonio Blanco, Hazard, Asensio, Rodrygo, Mariano.