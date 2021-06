La Uefa annuncia: “Juventus ammessa alla Champions League 2021/2022”

JUVENTUS AMMESSA ALLA CHAMPIONS LEAGUE, ARRIVA LA LETTERA DA PARTE DELL’UEFA – La situazione SuperLeague, forse, sta iniziando a placarsi. Dopo l’annuncio dell’UEFA della sospensione di ogni provvedimento contro i tre superstiti della Superlega, oggi è arrivata un’importante svolta: l’organo calcistico europeo ha inviato una lettera alla Juventus ed agli altri due club (Real Madrid e Barcellona) per specificare il fatto che saranno ammessi alla prossima edizione della Champions League. Ecco i dettagli.

Juventus ammessa alla Champions League, ecco tutti i dettagli

Il 9 giugno la UEFA annunciava così con una nota ufficiale: “A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF per una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione al progetto della cosiddetta “Superlega”, la Commissione di Appello UEFA ha deciso di sospendere il procedimento fino a nuovo avviso“. Insomma, i provvedimenti a carico delle tre squadre rimaste nella Superlega erano stato sospesi fino a nuovo ordine, con tale giustificazione: “La UEFA prende atto che la decisione di sospendere temporaneamente il procedimento è stata presa dall’organo di ricorso UEFA a seguito della notifica formale fatta alla UEFA dalle autorità competenti svizzere il 2 giugno 2021 di un’ingiunzione giudiziaria ex parte ottenuta il 20 aprile 2021 dalla persona giuridica European Super League Company SL del Tribunale commerciale n. 17 di Madrid“. In pratica, il tribunale svizzero aveva dato il proprio placet alla creazione della Superlega, ritenuta un’operazione ammissibile.

Con una lettera datata 14 giugno 2021, dunque, la UEFA ha annunciato alla Juventus l’ammissione alla prossima edizione della Champions League.

L'Uefa scrive alla Juventus: «Siete ammessi alla Champions League 21/22» https://t.co/oTfftixTUI pic.twitter.com/KTvpd7z5l8 — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) June 15, 2021