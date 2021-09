Sky o Amazon Dove vedere Inter Real Madrid in diretta tv e streaming

Dove vedere Inter Real Madrid in tv. Dopo un anno le due squadre si riaffrontano nella fase a gironi di Champions League, ma con volti diversi dalla volta precedente. Da una parte l’Inter che dopo gli addii di Antonio Conte, Achraf Hakimi e Romeulu Lukaku si ritrova con Simone Inzaghi, Denzel Dumfries e Edin Dzeko a provare il salto di qualità in Champions League. Dall’altra parte il Real Madrid che dopo gli addii di Zinedine Zidane, Sergio Ramos e Raphael Varane, si ritrova con David Alaba e lo storico condottiero della Decima, Carlo Ancelotti, a provare a ritornare sul tetto d’Europa.

Quando si gioca Inter-Real, prima giornata girone D

La partita tra Inter-Real Madrid si disputerà mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 21:00, allo stadio San Siro di Milano. L’anno scorso la partita finì 0-2 per i blancos grazie al goal di Eden Hazard su rigore e l’autorete di Achraf Hakimi. Le probabili formazioni scelte dai due tecnici:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore: Carlo Ancelotti

Sky o Amazon Prime Video? Ecco dove vedere Inter Real Madrid in diretta tv e streaming

La partita tra Inter-Real Madrid non sarà visibile in diretta su Sky, che non ha i diritti per la partita di Milano. Stesso discorso per Mediaset, che sul canale 5 del digitale terrestre questo turno trasmetterà la partita della Juventus. Ci sarà quindi la copertura streaming esclusiva su Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. L’app è raggiungibile da smatphone, tablet e pc dove ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale. Per farlo bisognerà accedere con le proprie credenziali prima di selezionare l’evento e avviare la visione della partita. Potrà anche essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.