Sky o Mediaset? Dove vedere Shaktar Donetsk Inter in tv e streaming

Dove vedere Shaktar Donetsk Inter in tv. Un banco di prova importante per entrambe le squadre. Da una parte lo Shaktar Donetsk, chiamato a fare punti dopo la battuta d’arresto contro lo Sheriff, la cenerentola del girone. Gli uomini di De Zerbi non possono più sbagliare se vogliono puntare alla fase a eliminazione diretta, ma non perdere contro l’Inter sarebbe importante anche in ottica terzo posto. Dall’altra parte l’Inter, che dopo l’immeritata sconfitta in casa al debutto contro il Real Madrid deve assolutamente vincere per non perdere troppo terreno dagli spagnoli guidati da Carlo Ancelotti.

Quando si gioca Shaktar-Inter, seconda giornata girone D

La partita tra Shaktar Donetsk-Inter si disputerà martedì 28 settembre 2021 alle ore 18:45, allo stadio Olimpico di Kiev. Nell’edizione scorsa della Champions League le due squadre si affrontarono nella fase a gironi, con un doppio pareggio per 0-0 tra andata e ritorno.

Probabili formazioni: le scelte di De Zerbi e Inzaghi

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Marcos Antonio; Teté, Alan Patrick, Pedrinho, Traoré. Allenatore: De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Ecco dove vedere Shaktar Donetsk Inter in diretta tv e streaming

La partita tra Shaktar Donetsk-Inter sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport HD (canale 251). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Inoltre la partita sarà visibile in diretta in streaming su Infinity Plus, piattaforma di Mediaset. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match. Non ci sarà quindi la copertura streaming su Amazon Prime Video che, tra le possibili partite delle italiane in Champions League ogni turno da mostrare, non ha i diritti del match dell’Inter.