Dove vedere Zenit-Juventus Champions League, streaming LIVE e diretta TV Amazon Prime?

Zenit-Juventus, i bianconeri a caccia della qualificazione. Dopo un’estate burrascosa con l’addio di Cristiano Ronaldo, la squadra di Allegri ha iniziato male la stagione in campionato ma bene in coppa con la vittoria di Malmoe e il successo casalingo contro il Chelsea. Ora i bianconeri affrontano la trasferta russa con i padroni di casa a quota tre punti. Il match Zenit-Juventus, valido per la terza giornata del girone H della Champions League 2021/22, si gioca mercoledì 20 ottobre alle ore 21 nella Gazprom Arena di San Pietroburgo. Nei due precedenti in gare ufficiali tra le due squadre si registrano una vittoria dei bianconeri e un pareggio.



Le probabili formazioni di Zenit-Juventus Champions League

ZENIT SAN PIETROBURGO (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistiakov, Rakits’kyy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Kuzayev; Malcom, Azmoun, Claudinho.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Kean.



Zenit-Juventus streaming gratis e diretta tv Canale 5, Mediaset Infinity, Sky o Amazon Prime Video? Dove vedere il match di Champions League no facebook, no telegram

Il match Zenit-Juventus sarà visibile in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video con la telecronaca di Piccinini e Ambrosini e ampio pre e post partita. La piattaforma di Bezos ha acquistato i diritti di un match delle italiane il mercoledì sera. La sfida non sarà così visibile né su Sky né su Canale 5. Ricordiamo che è possibile iscriversi alla piattaforma di streaming con una prova gratuita di 30 giorni al termine della quale scatterà il rinnovo automatico a EUR 36,00/anno o EUR 3,99/mese.