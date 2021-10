Lukaku salterà il ritorno contro la Juventus?

La terza partita di Champions ha portato al Chelsea 3 punti. Schiacciante la vittoria contro gli svedesi del Malmo per 4-0 con reti di Christiansen, doppietta di Jorginho (entrambi su rigore) e Havertz. Il ritorno, in programma in Svezia per il 2 Novembre, sicuramente vedrà assenti Lukaku e Werner. L’infortunio di Lukaku potrebbe costringerlo a stare fuori ben oltre il 23 novembre, gara di ritorno contro la Juventus, decisiva per la vetta della classifica del girone H.

Queste le parole di Tuchel sull’infortunio di Lukaku e Werner: “Ha avuto una distorsione alla caviglia dopo un fallo in area. Werner ha un problema ai muscoli femorali, quindi ci vorrà un po’ di tempo per entrambi. Ci vorranno ulteriori esami perché possiamo essere più precisi, ma salteranno alcune partite. Credevo fermamente che Lukaku potesse essere decisivo in questa gara facendo gol ed era partito fortissimo. Poi ha subito un fallo e senza di lui forse non avremmo raddoppiato, quindi non sono pentito di averlo schierato, anche perché il suo non è un problema muscolare dovuto alla fatica”.

Chiude, parlando dell’infortunio dei compagni, anche il man of the match Jorginho “E’ andata bene, molto bene. Mi dispiace per Lukaku e Werner. Sono felice comunque per la vittoria, i tre punti sono i più importanti”.