Juventus a caccia del tris di vittorie in Champions League

Zenit San Pietroburgo – Juventus

Stadio Saint Petersburg Stadium

Arbitro Sandro Schaerer (Svizzera)

FORMAZIONI

Zenit San Pietroburgo (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudinho. All. Sergey Semak.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Locatelli, Bentancur; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Massimiliano Allegri.

PRE-PARTITA

Antipasto vincente per la Juventus. Nel match valido per la Youth League, i giovani bianconeri si sono imposti per 2-0 e sono saldamente primi nel girone. Il successo ai danni dello Zenit è arrivato grazie a un gran gol di Mulazzi dopo solo 2 minuti e al raddoppio di Turco.

Le statistiche sorridono alla squadra di Torino, considerando tutte le competizioni europee, la Juventus non ha mai perso negli otto precedenti confronti contro squadre russe (7 vittorie, 1 pareggio). A rovinare la statistica c’è il fatto che l’unico match in cui i bianconeri non hanno vinto è stato proprio quello in casa dello Zenit nel novembre 2008.

Gli unici due precedenti tra le due formazioni risalgono alla fase a gironi della Champions League 2008-09: Juventus vincente per 1-0 a Torino e pareggio per 0-0 in Russia.

Sfida dall’esito incerto anche per i bookmakers che vedono la Juventus favorita con una quota media di 2.40 mentre lo Zenit San Pietroburgo è quotato a 3.0. Sembra difficile il pareggio dato a 3.25.